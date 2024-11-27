Больницы Ида-Вирумаа объединяют усилия для компенсации нехватки врачей

«Ида-Вируская центральная больница и Нарвская больница объединяют свои знания с Северо-Эстонской региональной больницей и Таллиннской детской больницей, чтобы заложить основу для масштабного сотрудничества», - сказал председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер.

Из-за значительных сокращений в бюджете, по мнению руководителей больниц, улучшить уровень медицинских услуг и поддерживать его на должном уровне можно только через расширенное сотрудничество, поскольку дополнительных средств не ожидается.

«Чтобы удовлетворить ожидания пациентов, мы начинаем ломать административные барьеры между медицинскими учреждениями, чтобы для решения медицинских случаев помимо местных специалистов, привлекать лучших врачей из Таллинна и Тарту», - объяснил член правления Нарвской больницы доктор Юллар Ланно.

Нехватка медиков заставляет руководителей больниц прикладывать усилия для того, чтобы запланированные инвестиции в Нарву и Кохтла-Ярве сделали оказание медицинских услуг более пациентоориентированными, чем ранее.

«Я рад, что мы ищем решения для улучшения медицинских услуг Ида-Вирумаа совместно и с открытостью», - сказал председатель правления Ида-Вируской Центральной больницы Тармо Тохвер.

Руководители больниц представят идеи по реформированию медицинской системы региона завтра, в четверг, 28 ноября с 9:30 до 16:30 на конференции «Нарвская больница и Ида-Вируская центральная больница - сотрудничество во имя целостности медицинских услуг», которая пройдет в Нарвском колледже Тартуского университета. На конференции с докладами выступят врачи из Нарвы и Кохтла-Ярве, а также специалисты Северо-Эстонской региональной больницы, Таллиннской детской больницы и центра здоровья Jüri.

На конференции обсудят такие темы, как инсульт и инфаркт, заболевания сердца и легких, онкология и кардиология, здоровье и благополучие детей, а также роль семейного врача в поддержании здоровья пациента.

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