До 75-й минуты матча с «Фейеноордом» в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити вели в счете 3:0».
Главный тренер «Манчестер Сити» расцарапал себе лицо после поражения своей команды
Однако затем команда посыпалась и пропустила три мяча.
Матч завершился со счетом 3:3, причем главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола расцарапал себе лицо во время игры.
К журналистам тренер вышел с расцарапанной головой и лицом.
«Да, я сделал это пальцем, ногтем. Я хотел причинить себе вред», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.
Это стал шестой проигрыш команды подряд: в пяти предыдущих встречах подопечные Пепа Гвардиолы терпели поражение.