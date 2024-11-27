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Главный тренер «Манчестер Сити» расцарапал себе лицо после поражения своей команды

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Пеп Гвардиола.
Пеп Гвардиола. Фото: DAVE THOMPSON

До 75-й минуты матча с «Фейеноордом» в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити вели в счете 3:0».

Однако затем команда посыпалась и пропустила три мяча.

Матч завершился со счетом 3:3, причем главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола расцарапал себе лицо во время игры.

К журналистам тренер вышел с расцарапанной головой и лицом.

«Да, я сделал это пальцем, ногтем. Я хотел причинить себе вред», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Это стал шестой проигрыш команды подряд: в пяти предыдущих встречах подопечные Пепа Гвардиолы терпели поражение.

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