В Эстонии продолжают сокращаться объемы строительства

Строительные предприятия Эстонии построили в третьем квартале в целом на 1127 миллионов евро, из них зданий построено на 686 миллионов евро и сооружений - на 441 миллион евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года зданий было построено на 4% меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.) - на 7% меньше.

Ведущий аналитик Департамента статистики Мерике Синисаар подчеркнула, что на местный строительный рынок в третьем квартале больше всего повлияло сокращение объемов строительства сооружений.

«Объем строительства зданий сокращается уже со второго квартала 2022 года, теперь сократилось также строительство сооружений. Проводилось меньше ремонтных и реконструкционных работ как зданий, так и сооружений, объем новостроя при этом увеличился», - отметила Синисаар.

Объемы строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, по сравнению с третьим кварталом прошлого года остались на том же уровне.

«На эти объемы в основном повлияло строительство зданий. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составляла 8% от общего объема строительства, годом ранее - 7%», - добавила Синисаар.

Согласно данным регистра строений, было выдано 1088 разрешений на эксплуатацию новых жилых помещений, что почти на треть меньше, чем в третьем квартале 2023 года. Чуть более половины новых жилых помещений находится в домах на одну семью, в домах на две семьи или в рядных домах. Больше всего новых жилых помещений было построено в близлежащих к Таллинну волостях.

Разрешение на строительство было выдано на постройку 1082 жилых помещений, что на 30% меньше, чем в тот же период годом ранее. По-прежнему самым предпочитаемым типом жилья был многоквартирный дом.

Разрешение на эксплуатацию получило 271 нежилое помещение с полезной площадью 161 200 квадратных метров. Больше всего добавилось новых складских, торговых и промышленных зданий. По сравнению с третьим кварталом 2023 года сократилась как площадь разрешенных к эксплуатации нежилых помещений, так и объем их строительства.

Департамент статистики собирает и анализирует данные для произведения строительной статистики по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получения обзора текущей экономической ситуации в Эстонии.