Российский биатлонист из-за допинга потерял еще одно олимпийское золото

«Апелляционный отдел CAS подтвердил выводы Антидопингового отдела, который установил, что в биологическом паспорте Устюгова найдены аномалии. Тем самым спортсмен нарушил антидопинговые требования», - сообщает Международная федерация биатлона.

В данный момент Устюгов лишен двух олимпийских медалей. Ранее он остался без золотой медали Олимпиады в Сочи 2014 года, полученной за эстафету, поскольку в его допинг-пробе были найдены стероиды. В 2020 году спортсмен был дисквалифицирован.

По решению Апелляционного отдела CAS свое шестое олимпийское золото получит легенда французского биатлона Мартен Фуркад, став вторым в международном рейтинге за всю историю после Йоханнеса Тиннеса Бё. Уле-Эйнар Бьёрндален имеет больше всего олимпийских золотых медалей в биатлоне (восемь). Словак Павол Хурай завоевал серебро Зимних игр в Ванкувере, а австрийец Кристоф Зуманн переместился с четвертого места в тройку лидеров.

В мужской эстафете в Ванкувере первоначальную тройку лидеров формировали Норвегия, Австрия и Россия. Сейчас на третье место поднялась Швеция, эстонская команда биатлонистов переместилась с 14 на 13-е место.

У Устюгова еще есть теоретическая возможность обжаловать решение в Федеральном суде Швейцарии, но это допускается только при определенных процессуальных обстоятельствах.