Новый уровень войны - вот о чем говорили в Украине в предыдущие несколько дней. Обстрел Днепра баллистической ракетой средней дальности, рекордное число ударных беспилотников в ночь с 25 на 26 ноября, прогнозы по поводу поддержки Украины после инаугурации Дональда Трампа - это, наверное, самые громкие темы. Но помимо этого обсуждали госбюджет на 2025 год и попытку польских фермеров возобновить блокаду на границе между Польшей и Украиной, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Путин поднимает ставки, ЕС продолжит помогать за счет активов РФ, отношения с Варшавой улучшаются. Обзор событий в Украине (3)
Та самая ракета «Орешник», о которой с придыханием говорил Путин, действительно в восприятии людей сдвинула войну с мертвой точки. 21 ноября эта баллистическая ракета средней дальности была запущена по третьему по размеру городу Украины - Днепру. Ее запуск выглядел скорее психологической атакой, нежели попыткой нанести реальный ущерб, так как ракету снарядили 36 инертными боеголовками. То есть боеголовки не содержали взрывчатку или ядерный боезаряд. Иными словами - снарядили «Орешник» болванками.
Но и этого хватило, чтобы Путин поставил себя в положение безбашенного изгоя, приятельствовать с которым становится крайне рискованным делом. Похоже это начинают понимать не только «путинферштейеры» в Западной Европе, но и его старые партнеры в Центральной и Восточной Азии.
Игры с ядерными спичками
Украинские военные эксперты в неофициальных беседах настаивали на том, что это была демонстрация, причем - отчасти спонтанная. Они объясняли свою версию тем, что такие ракеты изначально создавались именно как носители ядерного оружия. А обычные боеголовки просто не разрабатывались.
Что логично: полезная нагрузка этого типа ракеты позволяла отправить на цель 36 боеголовок весом по несколько десятков килограммов каждая. Этого достаточно, чтобы упаковать ядерные заряды, но совершенно не имеет смысла, если в этих боеголовках будет обычная взрывчатка, пусть даже наиболее мощная из известных.
Такой заряд обычной взрывчатки можно сравнить разве что с крупнокалиберным артиллерийским снарядом. Да, это смертельно и опасно. Но невероятно дорого, ведь затраты на один пуск этого самого «Орешника» оценивают минимум в полсотни миллионов долларов. А учитывая, что это почти что экспериментальная система, которая еще не выпускается серийно, то и того дороже.
А ставить что-то начиненное обычной взрывчаткой, но сделанное впопыхах, российские военные не стали, так как боеголовки испытывают колоссальные перегрузки во время запуска и полета. Возможно, российские разработчики просто опасались, что толком не испытанные обычные боеголовки поведут себя во время перегрузок неожиданно, например, сдетонируют еще во время полета.
То есть времени на разработку взрывающихся обычных боеголовок у разработчиков просто не было. Отсюда версия о том, что эта атака была решением, которое планировалось впопыхах.
Разрушения, тем не менее, эти болванки нанесли серьезные там, куда попали, поскольку скорость их в разы превышала скорость звука. Перехватывать такие ракеты украинская ПВО пока что не может. По крайней мере, так говорят осведомленные люди. И потому атаку «Орешника» и в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне восприняли очень всерьез. Конечно, не только по причине угрозы Украине. В Брюсселе и Вашингтоне совершенно серьезно отнеслись к ядерному шантажу Путина. А «Орешник» именно и является ракетой средней дальности, которая разрабатывалась сугубо в качестве носителя ядерного оружия.
Поэтому 26 ноября министры иностранных дел G7 заявили решительное осуждение действий России, которая атаковала Украину баллистической ракетой средней дальности. Когда информагентства распространили эту новость, реакция в Киеве была двоякая. С одной стороны, многие начали ехидно интересоваться, а решительное осуждение - это приравнивается к двум глубоким обеспокоенностям или же к целым трем? А все потому, что реакции Брюсселя, Вашингтона, Лондона, Берлина и Парижа очень медленно нарастали по степени жесткости. Если в 2014 году вторжение российских прокси и «зеленых человечков» в Украину вызвало чаще всего просто обеспокоенность, то в 2022 году ничего мягче глубокой обеспокоенности уже не встречалось.
«О, уже дело до решительного осуждения дошло, возможно, они поймут, что целятся, на самом деле, уже в них», - невесело пошучивают в украинском сегменте Facebook.
Ну, а с другой стороны, в Киеве заметили, что дело идет к тому, будто европейские и евроатлантические топ-чиновники от стадии торга перейдут к стадии принятия того факта, что РФ начала против них гибридную войну. И что эта гибридная форма войны плавно дрейфует в горячую фазу. И что важно, происходит это не по причине каких-то действий Брюсселя или Вашингтона, Киева или Лондона, а потому, что Путину с подельниками именно остренького и захотелось.
Не так важно, что большая часть операций Кремля против стран НАТО носит все еще гибридный характер, война уже реально идет. Удары Россия наносит не только по Украине. В украинском интернет-комьюнити бурно обсуждают два тяжелых инцидента с подводными интернет-кабелями в Балтике, случившиеся с небольшим интервалом времени.
Да, повреждение интернет-кабеля выглядит, на первый взгляд почти безобидно и не особо тянет на военную операцию. Но это лишь на первый взгляд. Повреждение магистральных каналов непременно приводи к переключению интернет-трафика на запасные маршруты. Украинская интернет-тусовка бурно обсуждает риск того, что теперь трафик из стран Балтии, то есть Эстонии, Латвии и Литвы может быть перенаправлен через российские линии. А значит, могут быть попытки россиян перехватить трафик военных и правоохранителей стран Балтии, которые для своих целей используют связь по интернету.
Ситуация из Киева пока что выглядит так, что Путин, подобно зарвавшемуся игроку в покер, лихорадочно поднимает ставки, не особо боясь, что его противник потребует открыть карты. И это не про четыре туза на руках, это скорее привычка к тому, что европейские политики за последние 35 относительно мирных лет разучились разговаривать с гопником из питерской подворотни на понятном ему языке.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги»
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Ракеты, дроны, инструкторы, кто еще?
Пока путинская армия ставит очередные рекорды, атакуя гражданские объекты, украинские военные учатся вдумчиво и эффективно применять те небольшие возможности, которые им успели предоставить. Как сообщают информированные источники, в тот же день, когда российские военные запустили тот самый «Орешник», то есть, 21 ноября, украинские военные при помощи британской авиационной ракеты Storm Shadow поразили командный бункер группировки «Курск» в поселке Марьино Курской области.
Через два дня баллистической ракетой малой дальности ATACMS уничтожили самый современный российский зенитный ракетный комплекс С-400 в районе села Большое Жирово Курской области. И это было очень красиво - потому что этот С-400 не смог сам себя защитить.
Еще через два дня, то есть 25 ноября, теми же самыми ATACMS украинские военные атаковали аэродром «Халино» под Курском. Тот самый аэродром, с которого еженощно десятками запускают ударные беспилотники «шахед», а также другие - вроде разведчиков «Орлан» и «Зала».
Наверняка не без умысла 26 ноября источники, близкие к правительству Великобритании, допустили совершенно случайную, якобы, утечку о событии, случившемся в октябре, до того, как Украина предпринимала атаки ракетами Storm Shadow по военным целям в российском тылу. Речь идет о том, что Объединенное Королевство поставило Украине существенное количество таких точно ракет.
Более того, уже распространяется информация о том, что вот-вот в Украину отправятся не только европейские и американские инструкторы и представители оборонных компаний. Первые не участвуют в боях, но старательно обучают украинских коллег, заодно получая от них ценную информацию о реальном боевом опыте. Вторые прямо в Украине ремонтируют и обслуживают западную военную технику, чтобы не отправлять ее для этой цели на европейские базы.
И если мы станем свидетелями того, что военные называют boots on the ground, то есть непосредственного участия военных стран НАТО в боевых действиях, это точно не будет эскалацией. Это будет лишь мягкий, но убедительный ответ на российские претензии переписать границы в Европе по-своему. И это будет хорошей прививкой автократическим режимам во всем мире против их увлечения «маленькими победоносными войнами».
Что бы ни было, Европа начнет заботиться о себе сама
И все это происходит на фоне довольно сильных опасений, что Дональд Трамп попробует ограничить помощь Вашингтона Киеву. В Европе формируется тесный клуб при участии Великобритании и Франции как раз по поводу более широкой поддержки Украине. Не исключено, что после внеочередных выборов в Бундестаг в феврале 2025 года и немецкое правительство подключится. Все это делается, очевидно, чтобы поддержка Украины меньше зависела от колебаний настроений на Капитолийском холме и в Белом Доме.
И тут как раз очень вовремя после длинной ночи с рекордным числом российских беспилотников президент Украины Владимир Зеленский напомнил о том, что такое интенсивное использование «шахедов» возможно лишь при условии, что санкции против России все еще недостаточно жестки. Зеленский раскрыл данные, которые ему предоставила украинская разведка: в каждом «шахеде» находится 85 иностранных компонентов. То есть рекордная атака 188 «шахедами» означает, что каким-то образом РФ смогла закупить почти 16 тысяч единиц таких изделий, которые ввозить в Россию запрещено санкциями.
Не то, чтобы Зеленский был по этом поводу сильно зол, он даже поблагодарил партнеров за блокирование таких поставок, но прозрачно намекнул, что санкции должны стать действительно убийственными для российского военно-промышленного комплекса.
Собственно, ужесточение санкций уже происходит, но призыв Зеленского точно не будет лишним: ежедневно российские военные убивают мирных жителей, а также разрушают объекты инфраструктуры, энергетики и жилые дома - и все это благодаря доступу к западным высокотехнологичным компонентам.
США на минувшей недели жестко прошлись по российской финансовой системе. Украинские экономические эксперты считают, что санкции Газпромбанку и обещание вторичных санкций тем иностранным банкам, что будут сотрудничать с российской Системой передачи финансовых сообщений - очень хороший сигнал всем. Такой сигнал должен серьезно проредить ряды подельников российской военной машины.
Британия направила санкции на российский теневой танкерный флот, при помощи которого Путин и его подельники обходят санкции на экспорт нефти, а точнее - ограничение цены на экспортируемую Россией нефть.
Довольно неожиданно закончилась встреча министров иностранных дел стран G7 в итальянском городке Фьюджи 26 ноября. Прежде всего, дал пищу для разговоров верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель. Он заявил, что по поводу поддержки Украины в сдерживании российской агрессии ЕС будет абсолютно автономным и не станет зависеть от позиции Дональда Трампа, который с 20 января займет пост президента США. Хотя и признал, что позиция США крайне важна.
Собственно, Большая Семерка показывает, это вполне предметно: одной из тем встречи во Фьюджи был проект финансирования Украины на $50 млрд за счет использованием доходов от замороженных российских активов. Первый транш этой помощи Киеву обещали уже в декабре, хотя действующие финансисты утверждают, что закончить подготовку в такие сжатые сроки - задачка со звездочкой, учитывая сложные бюрократические процедуры в международных финансовых организациях. Да и в принципе, это будет прецедент.
Дружба - это непросто
На фоне российской угрозы постепенно улучшаются отношения между Киевом и Варшавой. И это воспринимают в Украине с нескрываемым облегчением. Исторический багаж отношений между Польшей и Украиной весьма тяжел. Даже не в том дело, что украинские козаки когда-то атаковали польские замки, а польская шляхта лет 400-500 назад воспринимала украинские земли как военный приз.
Есть более свежие исторические шрамы, которые должны зарубцеваться. Один из таких шрамов - урегулирование проблемы событий на украинской Волыни во Вторую мировую войну и после нее. Министры иностранных дел Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский сделали совместное заявление о том, что украинская сторона готова предоставить польским государственным институтам возможность проводить поисковые и эксгумационные работы на территории Украины. И тем самым появился шанс подвести черту под трагическими событиями на Волыни, а также убрать эту тему из повестки дня польской президентской избирательной кампании.
Польша приняла рекордное количество украинских беженцев и оказывает Украине огромную помощь. Что в Киеве очень высоко ценят. Ее роль вырастет в первом полугодии 2025 года, так как Польша будет председательствовать в Совете Европы с января по июнь. Но есть одна сложность - в Польше началась президентская избирательная кампания, которая продлится по май 2025 года.
На фоне этой компании возможно всякое, в том числе, могут начать играть мускулами радикальные политические силы, как это было осенью-зимой 2023 года. Тогда представители польских автоперевозчиков и фермеров блокировали пограничные переходы между двумя странами. Попытка начать блокаду состоялась и на минувшей неделе впервые за много месяцев. Но начатая 23 ноября блокада пункта пропуска «Медика-Шегини» продлилась, к счастью, чуть более суток. Но и этого хватило, чтобы с обеих сторон границы собрались огромные очереди грузовиков, которые в течение следующих двух дней все же рассосались.
Что ж, болезненный «волынский вопрос», похоже, уходит в историю окончательно. А вот с радикально настроенными маргиналами, которые блокируют перевозки, Варшаве придется проводить воспитательную работу самостоятельно. По крайней мере, в Брюсселе считают, что польское правительство с успехом справится с этой задачей.