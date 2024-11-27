А ставить что-то начиненное обычной взрывчаткой, но сделанное впопыхах, российские военные не стали, так как боеголовки испытывают колоссальные перегрузки во время запуска и полета. Возможно, российские разработчики просто опасались, что толком не испытанные обычные боеголовки поведут себя во время перегрузок неожиданно, например, сдетонируют еще во время полета.

То есть времени на разработку взрывающихся обычных боеголовок у разработчиков просто не было. Отсюда версия о том, что эта атака была решением, которое планировалось впопыхах.

Разрушения, тем не менее, эти болванки нанесли серьезные там, куда попали, поскольку скорость их в разы превышала скорость звука. Перехватывать такие ракеты украинская ПВО пока что не может. По крайней мере, так говорят осведомленные люди. И потому атаку «Орешника» и в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне восприняли очень всерьез. Конечно, не только по причине угрозы Украине. В Брюсселе и Вашингтоне совершенно серьезно отнеслись к ядерному шантажу Путина. А «Орешник» именно и является ракетой средней дальности, которая разрабатывалась сугубо в качестве носителя ядерного оружия.