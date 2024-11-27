Надежды европейской аккумуляторной индустрии рухнули

Шведский производитель аккумуляторов Northvolt, до сих пор считавшийся надеждой европейской аккумуляторной промышленности, в прошлый четверг подал заявление о банкротстве в США, а в пятницу соучредитель и генеральный директор компании Петер Карлссон объявил о своей отставке.