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Надежды европейской аккумуляторной индустрии рухнули

Перевод: Дмитрий Рая
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Шведский производитель аккумуляторов Northvolt, до сих пор считавшийся надеждой европейской аккумуляторной промышленности, в прошлый четверг подал заявление о банкротстве.
Шведский производитель аккумуляторов Northvolt, до сих пор считавшийся надеждой европейской аккумуляторной промышленности, в прошлый четверг подал заявление о банкротстве. Фото: Markus Scholz

На прошлой неделе подтвердилась часто забываемая истина в стартап-секторе: для того, чтобы добиться успеха, недостаточно только привлечь капитал от инвесторов, нужно также зарабатывать деньги самостоятельно.

Шведский производитель аккумуляторов Northvolt, до сих пор считавшийся надеждой европейской аккумуляторной промышленности, в прошлый четверг подал заявление о банкротстве в США, а в пятницу соучредитель и генеральный директор компании Петер Карлссон объявил о своей отставке.

Эти события означают серьезный провал для европейской аккумуляторной индустрии.

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