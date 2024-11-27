При какой минусовой температуре нельзя мыть машину?

«Снег создает много влаги, а противоскользящие вещества, такие как соль или реагенты, могут вызвать появление пятен ржавчины на тормозах, что снижает их эффективность», - объясняет Карпенко.

Держите бак полным

Зимой всегда стоит держать топливный бак заполненным более чем наполовину. Если в топливном баке много пустого места, там начнет скапливаться влага или конденсат, что может разжижать топливо и создавать чрезмерную нагрузку на насосы и другие части автомобиля.

«Если накопившаяся влага замерзнет, ущерб может быть гораздо больше. Поэтому очень важно, чтобы ваш бак был максимально полным в течение всей зимы. Чем больше топлива в баке, тем меньше в нем скапливается воды. Даже для машин, которые зимой ездят редко или вообще не ездят, полный бак помогает предотвратить различные поломки, возникающие из-за длительного простоя», - добавляет Карпенко.

Видимость - синоним безопасности дорожного движения

Наступило самое темное время года, что делает дорожное движение более сложным и опасным. В среднем световой день длится около восьми часов: рассвет наступает около 8 часов утра, а закат около 16 часов. Это значит, что почти все время на дорогах мы проводим в темноте: рано утром по дороге на работу или в школу – еще темно, вечером по дороге домой - уже темно. Дождь, мокрый снег или метель еще больше затрудняют движение и значительно ухудшают видимость.