Эстония может заминировать границу с Россией? Рийгикогу готовится обсудить отказ от запрета противопехотных мин

«В свете решения США предоставить Украине противопехотные мины Финляндия рассматривает возможность их использования. Это означало бы выход из Оттавской конвенции, которая их запрещает. Я думаю, что настало время инициировать такую ​​же дискуссию и в Эстонии», - заявил в минувший понедельник на своей странице в X член комиссии Рийгикогу по обороне Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия). По его данным выход из Оттавской конвенции готовится обсудить парламент Финляндии.