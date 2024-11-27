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Эстония может заминировать границу с Россией? Рийгикогу готовится обсудить отказ от запрета противопехотных мин

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Нашивка сапера, который очищает от российских мин поля в Николаевской области Украины, апрель 2023 года.
Нашивка сапера, который очищает от российских мин поля в Николаевской области Украины, апрель 2023 года. Фото: AFP / Scanpix

Члены комиссии Рийгикогу по государственной обороне обсуждают возможность разрешения на использование противопехотных мин. Для этого потребуется выход Эстонии из Оттавской конвенции, ограничивающей применение таких боеприпасов. Rus.Postimees спросил у председателя комиссии, что это означает.

«В свете решения США предоставить Украине противопехотные мины Финляндия рассматривает возможность их использования. Это означало бы выход из Оттавской конвенции, которая их запрещает. Я думаю, что настало время инициировать такую ​​же дискуссию и в Эстонии», - заявил в минувший понедельник на своей странице в X член комиссии Рийгикогу по обороне Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия). По его данным выход из Оттавской конвенции готовится обсудить парламент Финляндии.

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