Эстония может заминировать границу с Россией? Рийгикогу готовится обсудить отказ от запрета противопехотных мин

Члены комиссии Рийгикогу по государственной обороне обсуждают возможность разрешения на использование противопехотных мин. Для этого потребуется выход Эстонии из Оттавской конвенции, ограничивающей применение таких боеприпасов. Rus.Postimees спросил у председателя комиссии, что это означает.
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«В свете решения США предоставить Украине противопехотные мины Финляндия рассматривает возможность их использования. Это означало бы выход из Оттавской конвенции, которая их запрещает. Я думаю, что настало время инициировать такую же дискуссию и в Эстонии», - заявил в минувший понедельник на своей странице в X член комиссии Рийгикогу по обороне Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия). По его данным выход из Оттавской конвенции готовится обсудить парламент Финляндии.