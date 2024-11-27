Открытие счета ценных бумаг для детей и подростков становится все более популярным. Так друзья и родственники могут сделать подарки, поскольку со временем деньги могут вырасти благодаря доходности и сложным процентам, и обеспечить молодому человеку более надежное будущее. Но как привить ребенку инвестиционную мудрость, особенно если родители не очень уверены в своих знаниях?
Инвестиционный путь начинается дома: как поговорить с ребенком о приумножении денег?
По словам руководителя молодежной сферы Swedbank Трийн Ялакас, часто бывает так, что родитель, хотя и знает, что такое инвестирование, не чувствует себя уверенно, когда дает финансовые советы. Это вполне объяснимо, поскольку, по крайней мере в Эстонии, широкое финансовое образование получило развитие только в последнее десятилетие.
Большинство жителей Эстонии пока инвестированием не занимаются, говорит Ялакас. По данным исследования Swedbank, проведенного в 2022 году, 21% населения инвестирует в акции и почти 14% – в инвестиционные фонды. «В результате многим родителям не хватает личного практического опыта инвестирования», – объясняет Ялакас. С другой стороны, по ее словам, интерес людей к финансовой грамотности и инвестированию растет и все чаще переходит в практические действия. Мечта молодых людей – достичь финансовой свободы. Практический опыт работы с деньгами на собственном счете закладывает основу для повышения финансовой грамотности. Но как лучше всего поддержать и обучить молодежь на инвестиционном пути?
Как вовлечь молодых людей с самого начала?
Прежде чем открыть счет ценных бумаг, родители должны подумать о цели накопления. По словам Ялакас, Swedbank предлагает родителям возможность инвестировать несколькими способами. Для начала подумайте, на чье имя должны быть сделаны инвестиции – на ваше или на имя вашего ребенка, и хотите ли вы передать ребенку деньги или инвестиционный портфель после 18 лет.
При инвестировании на свое имя родитель может начать инвестировать для ребенка еще до его рождения. Когда ребенок подрастет, можно будет ознакомить его со счетом. Другой вариант (открыть счет ценных бумаг на имя ребенка) возможен с момента его рождения. Если ребенок уже стал постарше, а счет ценных бумаг еще не открыт, постарайтесь вовлечь его в этот процесс. «Как мы все знаем, детей больше всего интересует то, во что они могут быть вовлечены. Неплохо поделиться идеей открытия счета ценных бумаг с подростком и объяснить, почему это будет ему выгодно», – делится Ялакас.
Можно ли дать ребенку право совершать инвестиционные операции?
Может ли ребенок торговать ценными бумагами, зависит от того, на чье имя открыт счет. Если счет ценных бумаг открыт на имя родителя, ребенок не сможет торговать ценными бумагами. Однако если счет ценных бумаг открыт на имя ребенка, родитель при желании может уполномочить его следить за состоянием счета или принимать инвестиционные решения – это возможно с семи лет. «В любом случае, разумно принимать решения вместе, чтобы ребенок понимал, что именно нужно учитывать при принятии инвестиционного решения и как прийти к правильному выбору. Таким образом, родитель может практиковать инвестирование вместе с ребенком», – объясняет Ялакас.
При инвестировании на имя ребенка следует учитывать, что, когда ему исполнится 18 лет, контроль над портфелем автоматически переходит к нему, и он сам решает, продолжать ли инвестировать или продать инвестиции. Поэтому, открывая счет ценных бумаг, хорошо подумайте: готовы ли вы к тому, что ребенок получит полное право распоряжаться деньгами? Если нет, предпочтите инвестировать крупные суммы на счет, открытый на свое имя.
Как мотивировать ребенка читать об инвестировании?
Конечно, самым важным фактором в передаче инвестиционной мудрости является возраст подростка. Например, в этом году Кати открыла счет ценных бумаг на имя своего 14-летнего сына. «На самом деле о создании инвестиционного счета попросили другие члены семьи, потому что, например, старшие сестры не могли решить, что подарить 14-летнему брату. Гораздо удобнее для всей семьи сделать совместный подарок на инвестиционный счет на выпускной или день рождения», – говорит Кати.
Однако, если вы открываете счета ценных бумаг на имя своего ребенке, следует помнить, что, как правило, только родитель может переводить деньги на счет для покупки ценных бумаг, а выручка от продажи должна поступать на имя ребенка. «Члены семьи хотят дать ребенку деньги в качестве подарка, чтобы он мог купить что-то для себя. Но поскольку ребенок хочет инвестировать деньги, я переведу их ему на счет, – объясняет Кати. Что еще более важно, она хотела заинтересовать сына в инвестировании. - Например, сестры договорились с сыном, что обязательным условием перевода денег на инвестиционный счет будет то, что подросток прочитает соответствующие возрасту материалы и самостоятельно изучит вопрос инвестирования».
Ялакас также подчеркнула, что, хотя на первый взгляд это может показаться подростку утомительным дополнительным чтением, первое появление зеленого цвета на счете ценных бумаг также создает мотивацию. «Неплохо также попросить подростка воспользоваться калькулятором сложных процентов, чтобы узнать, насколько может вырасти портфель при постоянном инвестировании», – сказала она. Если родитель предпочитает, чтобы другие люди могли переводить деньги непосредственно на счет ребенка, следует завести счет ценных бумаг на имя родителя.
Где молодой человек может самостоятельно почерпнуть знания?
Но где молодой человек может найти полезную информацию? Руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер рекомендует учебник Михкеля Трумана и Яака Роосааре «Как стать финансово грамотным? Как стать богатым. Учебник для школьников» (Kuidas saada rahatargaks? Rikkaks saamise õpik koolinoortele). Молодые люди также могут найти информацию в блоге Swedbank или посмотреть видеоролики «Школы инвестиций Swedbank». Для детей младшего возраста хорошим пособием является книга Рийн Туттельберг «Том учится обращаться с деньгами» (Tom õpib rahamängu), где денежные премудрости преподаются в игровой форме и на понятном для детей языке.
Конечно, стоит указать ребенку на то, что не все то золото, что блестит в интернете. Поэтому в разговоре можно рассмотреть риски и реальные истории. Например, поговорите о криптовалютах, буме NTF и ралли акций GameStop. Чем младше ребенок, тем больше вероятность того, что он получит пользу от обучения с родителем. Многие помнят настольную игру «Монополия» из своей юности, которая дает представление о том, что такое инвестирование в недвижимость или как можно заработать больше денег в жизни. Почему бы не попробовать поиграть со своими детьми в такие настольные игры, как Monopoly Junior, Cashflow или Rancho?
Данная информация не должна рассматриваться в качестве инвестиционной рекомендации или призыва купить или продать ценные бумаги или совершить какие-либо другие операции. Стоимость инвестиций может увеличиваться или уменьшаться с течением времени. Доходность в прошлом не указывает на аналогичную доходность в будущем.