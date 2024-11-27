Инвестиционный путь начинается дома: как поговорить с ребенком о приумножении денег?

По словам руководителя молодежной сферы Swedbank Трийн Ялакас, часто бывает так, что родитель, хотя и знает, что такое инвестирование, не чувствует себя уверенно, когда дает финансовые советы. Это вполне объяснимо, поскольку, по крайней мере в Эстонии, широкое финансовое образование получило развитие только в последнее десятилетие.

Большинство жителей Эстонии пока инвестированием не занимаются, говорит Ялакас. По данным исследования Swedbank, проведенного в 2022 году, 21% населения инвестирует в акции и почти 14% – в инвестиционные фонды. «В результате многим родителям не хватает личного практического опыта инвестирования», – объясняет Ялакас. С другой стороны, по ее словам, интерес людей к финансовой грамотности и инвестированию растет и все чаще переходит в практические действия. Мечта молодых людей – достичь финансовой свободы. Практический опыт работы с деньгами на собственном счете закладывает основу для повышения финансовой грамотности. Но как лучше всего поддержать и обучить молодежь на инвестиционном пути?

Как вовлечь молодых людей с самого начала?

Прежде чем открыть счет ценных бумаг, родители должны подумать о цели накопления. По словам Ялакас, Swedbank предлагает родителям возможность инвестировать несколькими способами. Для начала подумайте, на чье имя должны быть сделаны инвестиции – на ваше или на имя вашего ребенка, и хотите ли вы передать ребенку деньги или инвестиционный портфель после 18 лет.