30 ноября в Нарвском горсобрании должно состояться голосование по вотуму недоверия мэру Яану Тоотсу. О том, почему распалась правящая фракция «Нарва», и так ли уж очевидно возвращение на пост мэра Катри Райк, в студии Postimees рассуждал депутат Рийгикогу, депутат горсобрания Нарвы, глава Нарвского округа Центристской партии Алексей Евграфов.
Алексей Евграфов: расколовшаяся фракция «Нарва» заново не склеится, но смены мэра вполне может не произойти
Выдержки из беседы:
- Каковы главные причины произошедшего распада фракции «Нарва», ведь после предыдущей смены власти в Нарве казалось, что план фракции - править до выборов 2025 года, и править так, чтобы выиграть эти выборы?
- Ответ на этот вопрос очень простой, главная причина - это и есть эти самые выборы 2025 года. Подготовка к этим выборам у некоторых коллег началась заранее. Первой заявила Катри Райк, что она пойдет на выборы со своим списком. Под этим списком она старается объединить соцдемов, которые есть в небольшом количестве в городе, «Ээсти 200», а также прочих желающих баллотироваться. Соответствующий призыв Катри Райк сделала еще летом.
А где-то полтора месяца назад Михаил Стальнухин сказал, что он тоже пойдет на выборы с народным союзом имени Михаила Стальнухина. И просто началась банальная борьба за людей, находящихся сейчас в составе горсобрания, борьба за то, чтобы привлечь их в свой список.
- Некоторые политики, комментируя самые свежие события в сфере нарвской власти, говорят, что Центристская партия явно имеет амбиции не просто быть представленной в правящей фракции горсобрания Нарвы, а иметь в нем непосредственно центристскую фракцию. Действительно ли это важно для центристов? Дурна ли устоявшаяся для Нарвы и других городов Ида-Вирумаа традиция идти на выборы в составе избирательных союзов?
- Если бы вы мне задали этот вопрос три года назад, я бы, наверное, сказал, что избирательные союзы - это нормальная вещь. Я был тогда беспартийным, у меня был свой избирательный союз. Мы пошли на выборы вместе с единомышленниками и показали на них довольно хороший результат. При небольшом бюджете, а также при относительно небольшом списке, если сравнивать с другими списками.
Но сейчас я отвечу вам, что, безусловно, у Центристской партии есть амбиции пойти в Нарве на выборы со своим списком. Именно поэтому в Нарвском округе партии мы приняли сейчас решение о том, что хорошо было бы, если в горсобрании Нарвы появилась бы именно фракция Центристской партии. Чтобы жители Нарвы очень четко поняли, что Центристская партия собирается выходить на выборы, и выходить именно со своим списком.
На мой взгляд, это честно по отношению к избирателю. И данным шагом мы также хотим показать, что фракция Центристской партии будет иметь и поддержку в Таллинне, потому что если речь об избирательном союзе, то сразу ведь непонятно, с кем он сотрудничает. И практика показывает, что люди из избирательных союзов потом начинают переходить в другие объединения.
А партия все-таки связывается, помимо долгой истории, например, и с такими вещами, как устав, как общие цели, в том числе и на общегосударственном уровне.
- Как вы считаете, почему Катри Райк сделала тот выбор, который она сделала? Неужели дело только в том, что Стальнухин пообещал Райк пост мэра, а ваша часть фракции «Нарва», как кто-то высказывается в прессе, посулила ей только пост председателя горсобрания?
- Может быть, это у Катри Райк просто ностальгия по 2020 году. Напомню, что в 2020 году, в ноябре, именно Михаил Стальнухин и Татьяна Стольфат привели Катри Райк на пост мэра. За что нарвитяне им «безмерно благодарны». Это, конечно, шутка, но действительно, пост мэра - это тот фактор, который сделал возможным данный союз.
В контексте гипотетической коалиции между создающейся фракцией Центристской партии и фракцией Катри Райк Respekt скажу, что мы никак не могли предложить Катри пост мэра. Для этого есть несколько причин.
И основная причина связана с тем, что за десять месяцев до выборов нельзя менять власть. Невозможно обеспечить преемственность. Давайте опять вспомним ситуацию 2020 года, когда Катри пришла на пост мэра, и посмотрим на следующий 2021 год.
Что мы увидим? В 2021 году в Нарве не было реализовано ни одного большого инвестиционного проекта, которые планировались предыдущей властью в 2020 году. Это привело к существенному увеличению бюджета на миллионы евро. Если в 2020 году бюджет при последнем чтении составил порядка 105 млн евро, то сейчас бюджет - 131 млн евро.
И вот это 20-процентное увеличение бюджетной нагрузки связано именно с тем, что в 2021 году Катри Райк затянула все проекты, ничего не исполнила, и город вынужден потом был добавлять из своих денег, брать кредиты, увеличивать кредитную нагрузку на себя. И в результате сейчас мы имеет такой бюджет, который вроде бы большой, а по факту мы ничего себе позволить не можем, потому что мы вынуждены закрывать те дырки, которые Катри Райк на посту мэра городу оставила.
- Продолжаются ли до сих пор переговоры о том, чтобы новая коалиция была не той, какой она была при избрании Татьяны Стольфат главой горсобрания 21 ноября? Если да, то изменения позиций сторон по каким темам могут изменить ситуацию? Можно ли сказать, что вопрос только в том, кто станет партнером фракции Respekt и команды Катри Райк? И что фракция «Нарва», только что расколовшаяся, заново точно не склеится, чтобы править без Райк и дальше?
- Вы абсолютно правильно понимаете, фракция «Нарва» обратно склеиться не может. Потому что сотрудничество с Михаилом Стальнухиным на данном этапе для нас невозможно.
Татьяна Стольфат как кандидат в председатели горсобрания получила минимум, необходимый для избрания, только 16 голосов. Показательно то, что когда после голосования Татьяне стали вручать цветы, чтобы ее поздравить с получением должности, в зале стояла гробовая тишина. Ни один человек не зааплодировал. Лица были такие у депутатов, что было ощущение, что все оказались на похоронах.
И еще более примечательно, что решающий голос, позволивший Татьяне избраться, отдал представитель «Ээсти 200». При этом ранее и сам Денис Ларченко, и председатель партии «Ээсти 200» заявили, что для них союз с Михаилом Стальнухиным невозможен. Но именно голосом Дениса Ларченко этот союз пока и склеивается.
- Если все-таки при голосовании по выборам мэра результат будет таким же, что и на прошлой неделе, то есть коалиция Respekt и «Нарва 2.0» окончательно подтвердит свой статус новой коалиции, каковы будут первостепенные шаги вашей фракции как уже оппозиционной силы? Каких самых неприемлемых для себя шагов от новой власти вы ожидаете, и как собираетесь им противостоять?
- Я могу сказать вам, чего мы не ожидаем. Когда мы выходили разговаривать с коллегами, мы все время говорили о том, что необходимо менять структуру городского управления. Эта структура в Нарве сейчас, наверное, единственная такая в Эстонии, когда у мэра нет практически никакой власти.
Мэр не имеет возможности прямого влияния на подчиненных, потому что в городе действуют отдельные департаменты, как отдельные юридические лица со своим коммерческим кодом. Мэр Нарвы в действительности управляет только двумя вице-мэрами. А дальше иерархия ломается, потому что сами вице-мэры уже прямого влияния не имеют.
Эта система в Нарве выстраивалась давно, наверное, с 2009 года. Все это было сделано для того, чтобы горсобрание могло максимально контролировать деятельность горуправы, что, на мой взгляд, и не только на мой, а вообще с точки зрения современного управления, в корне неправильно. Нивелируется роль мэра как такового.
Я точно знаю, что изменить это при союзе Райк и Стальнухина будет невозможно. Но давайте все-таки дождемся субботы. Я надеюсь, что все-таки благоразумие у моих коллег по депутатскому корпусу возобладает. Если будут сделаны правильные шаги, то мэр Яан Тоотс и заместитель председателя городского собрания Наталья Умарова, в отношении которой также инициирован вотум, сохранят свои позиции. И тогда мы уже двинемся дальше, договариваясь с теми коллегами, которые реально хотят осуществить в Нарве какие-то изменения.
Потому что надо признать, что при нынешнем составе горсобрания получилось мало что сделать. А нарвитяне все-таки ждут от нас реальных шагов.
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