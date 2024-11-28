Алексей Евграфов: расколовшаяся фракция «Нарва» заново не склеится, но смены мэра вполне может не произойти

В контексте гипотетической коалиции между создающейся фракцией Центристской партии и фракцией Катри Райк Respekt скажу, что мы никак не могли предложить Катри пост мэра. Для этого есть несколько причин.

Алексей Евграфов. Фрагмент передачи. Фото: Tairo Lutter

И основная причина связана с тем, что за десять месяцев до выборов нельзя менять власть. Невозможно обеспечить преемственность. Давайте опять вспомним ситуацию 2020 года, когда Катри пришла на пост мэра, и посмотрим на следующий 2021 год.

Что мы увидим? В 2021 году в Нарве не было реализовано ни одного большого инвестиционного проекта, которые планировались предыдущей властью в 2020 году. Это привело к существенному увеличению бюджета на миллионы евро. Если в 2020 году бюджет при последнем чтении составил порядка 105 млн евро, то сейчас бюджет - 131 млн евро.

И вот это 20-процентное увеличение бюджетной нагрузки связано именно с тем, что в 2021 году Катри Райк затянула все проекты, ничего не исполнила, и город вынужден потом был добавлять из своих денег, брать кредиты, увеличивать кредитную нагрузку на себя. И в результате сейчас мы имеет такой бюджет, который вроде бы большой, а по факту мы ничего себе позволить не можем, потому что мы вынуждены закрывать те дырки, которые Катри Райк на посту мэра городу оставила.