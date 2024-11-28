В студии Postimees Алексей Евграфов: почему в Нарве раскололась правящая фракция, неизбежна ли смена мэра?

- На сессии горсобрания Нарвы 21 ноября было заявлено о создании новой фракции «Нарва 2.0», которую возглавил Михаил Стальнухин. Рождение новой коалиции между «Нарва 2.0» и Respekt было подтверждено утверждением Татьяны Стольфат председателем горсобрания. Каковы же главные причины распада фракции «Нарва», ведь после предыдущей смены власти в Нарве казалось, что план фракции - править до выборов 2025 года, и править так, чтобы выиграть эти выборы?

- Перевес при голосовании по кандидатуре главы горсобрания был очень хрупким, наверняка это говорит о том, что новая коалиция - очень зыбкая. Продолжаются ли до сих пор переговоры о том, чтобы новая коалиция была не той, какой она была при избрании Татьяны Стольфат? Если да, то изменения позиций сторон по каким темам могут изменить ситуацию? Можно ли сказать, что вопрос только в том, кто станет партнером фракции Respekt и команды Катри Райк, и что фракция «Нарва», только что расколовшаяся, заново точно не склеится, чтобы править без Райк и дальше? Какова вероятность, что Райк все же не станет мэром?

- Некоторые политики, комментируя самые свежие события в нарвской власти, говорят о том, что Центристская партия явно имеет амбиции не просто быть представленной в правящей фракции горсобрания Нарвы, а иметь в нем непосредственно центристскую фракцию. Действительно ли это важно для центристов? Плоха ли устоявшаяся для Нарвы и других городов Ида-Вирумаа традиция идти на выборы в составе избирательных союзов? Можно ли сказать, что местная политика в Нарве была бы гораздо прозрачнее, если бы на выборах конкуренция шла, как, например, в Таллинне, - между крупнейшими партиями страны?

Смотрите в прямом эфире!