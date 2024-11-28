Вашингтон подтвердил право Киева бить ATACMS по целям в РФ, СМИ пишут о переговорах Парижа и Лондона на тему отправки их военных в Украину. О том, почему Запад стал менее восприимчив к российским угрозам, и что РФ еще может вытащить из рукава, в студии Postimees порассуждал руководитель исследований Международного центра обороны и безопасности Томас Ермалавичус.
Томас Ермалавичус: Россия ищет окно возможностей для провоцирования внутренней ссоры в НАТО
Выдержки из беседы:
- Представитель Белого дома Джон Кирби в начале недели подтвердил наличие у Киева разрешения использовать ракеты ATACMS для ударов по целям в РФ. При этом он сказал, что предоставил бы украинцам право самим рассказать о том, как они используют ATACMS и насколько хорошо они работают. Можно констатировать, что рассказы Путина о чудо-ракете «Орешник» не производят на западных лидеров впечатления, как мера сдерживания эти разговоры не функционируют?
- Этот «Орешник» попахивает отчаянием со стороны Кремля, вот это желание найти еще что-то драматичное, чтобы впечатлить Вашингтон, Запад, Украину.
Это преподносится как новая экспериментальная ракета, даже этот удар по Днепру был обозначен где-то как испытательный. Но это действительно не впечатляет, потому что все знают, что количество таких ракет, скорее всего, достаточно маленькое, массовое производство еще надо налаживать, и, наконец, это не новое оружие. Оно сделано на базе уже существующих систем.
Эти технологии применялись еще во времена холодной войны. Сейчас обозвали эту ракету гиперзвуковой, но, простите, все баллистические ракеты в финальной фазе полета становятся гиперзвуковыми. Так что ничего нового тут Путин не сказал и не показал.
Он пытался создать вокруг этого какую-то драму, театр. А на следующий день после того, как появились еще только слухи, что все эти ограничения сняты, последовала публикация новой ядерной доктрины. В которой как бы понижалась планка для использования ядерного оружия.
То есть за одной угрозой последовала и другая, угроза использования ядерного оружия. Но, похоже, все уже к этому привыкли, а тут еще и понимая, что все это не является новой технологией, все поняли, что это шоу и театр.
С другой стороны, мы видим, что эти ограничения пока сняты только в одном конкретном направлении. В направлении Курска. То есть, например, использовать ATACMS для ударов по целям в Ростовской области украинцы не могут. Это значит, что Вашингтон придерживает какие-то опции эскалации уже со своей стороны.
В то же время Вашингтон старается немного сдерживать себя, чтобы не спровоцировать Кремль на какие-то радикальные шаги. Так что какие-то рецидивы страха перед эскалацией у Запада все-таки еще остаются. И в этом смысле украинцы, наверное, разочаровались, потому что одна рука у них все равно остается связанной. Можно использовать эти ракеты в Крыму, в Курском направлении, но в других направлениях, к сожалению, нет.
- Le Monde утверждает, ссылаясь на анонимных собеседников, что Франция и Великобритания активизировали переговоры о возможности отправки регулярных частей или бойцов частных военных компаний в Украину. Можно ли представить, что западные страны действительно готовы совершить большой шаг в сторону увеличения своей вовлеченности в войну на стороне Украины? Или же это инфооперация Запада в ответ на инфооперации РФ?
- Тема этих переговоров очень в духе Дональда Трампа, его позиции, что Европа должна гораздо больше прилагать усилий, чтобы помогать Украине. И это не новая тема. Скорее всего, речь идет о какой-то миссии по обучению украинских военных на территории Украины, которое стало бы возможным проводить в больших объемах, чем сейчас оно проводится, допустим, во Франции, Германии, Польше.
Но сказав «А», надо говорить и «Б». Если Франция, Великобритания, возможно, другие европейские страны отправляют своих инструкторов, чтобы они обучали украинских военных, это означает, что необходимо и какое-то прикрытие ПВО. Получается, что одна вещь ведет к другой вещи.
И это уже такая черта, переходить за которую натовские страны немножко боялись, но, быть может, это и изменится со временем. Скажем, будет принято решение, что Западную Украину нужно покрывать щитом ПВО со стороны НАТО, чтобы украинские ресурсы можно было бы отправлять на фронт.
То же самое касается и контрмер против таких ракет как «Орешник». Мы же знаем, что в Польше была не так давно открыта база ПВО США, которая как раз предназначена для перехвата баллистических ракет в среднем промежутке их полета. Изначально эта база создавалась с учетом угрозы Ирана, но все это можно легко переделать так, чтобы сдерживать угрозу со стороны России.
Также обсуждается вовлечение частных военных компаний в ситуацию в Украине, Пентагон уже дал зеленый свет для некоторых функций. Это особенно связано с логистическим обеспечением, с поддерживанием техники. Это опять бы помогло высвобождать украинских военных для участия в боевых действиях в более напряженных направлениях фронта. И это тоже, наверное, будет сделано. И это было бы тоже в духе идей Трампа.
И очень важно осознавать еще одну вещь. У меня нет, конечно, доказательств, но я абсолютно уверен в том, что спецназ Великобритании и Франции, а, возможно, даже и Польши и Литвы уже давно оперирует на территории Украины. Помогая украинцам, обучая их. Но сейчас настает время делать это публичнее, и увеличивать объемы такой деятельности.
- Глава МИД Великобритании объявил, что Лондон вводит санкции против 30 танкеров российского «теневого флота», и что Запад должен обеспечивать и в 2025 году украинцев необходимым оружием. Эта решительность демонстрируется на фоне сообщений об угрозе гибридных кибератак РФ против Великобритании. Кремль долго старался страшить Запад угрозой эскалации, сейчас этот козырь словно выбит из рук. На что еще может пойти РФ? Анонсировать ядерное испытание, пообещать поделиться с кем-то ядерными технологиями?
- Всякое может быть. Чего не отнять у Кремля, так это его креативности в отношении придумывания проблем для нас. Если говорить об упомянутых вами вещах, то такое испытание стало бы по существу выходом из договора о таких испытаниях. И я даже не знаю, какая страна могла бы сейчас принять ядерное оружие от России.
Иран? Но Россия же понимает, что иранский режим - очень большой враг следующей администрации США, администрации Трампа. Такой шаг России был бы очень неудобен в контексте вот этих надвигающихся переговоров…
- Это было бы слишком вызывающе?
- Да, так что, вероятно, Россия все-таки продолжит свою активную деятельность в так называемой серой зоне. Не переступая черту, за которой начинается прямое использование силы против Запада.
Но тут есть и одна опасность. Мы часто обсуждаем между собой в аналитических кругах, и вот Эдвард Лукас недавно написал хорошую статью об этом, каким образом Россия может постараться обрушить НАТО. Это могут быть какие-то действия, на которые НАТО не может не реагировать, но вот эта попытка реагирования может стать моментом, который будет в состоянии расколоть единство альянса.
Вчера глава немецкой разведки заявил, что очень обширная гибридная атака может привести к активации пятой статьи альянса. За этим может последовать обсуждение, а что же мы, собственно, будем делать в рамках этой пятой статьи, и страны НАТО могут об этом не договориться.
Многим экспертам кажется, что Россия заинтересована сейчас не в паузе в войне для восстановления своей военной мощи, а в том, чтобы предпринять что-то такое против НАТО, чтобы эта пятая статья оказалась просто бумажкой, или блефом. Это означало бы коллапс альянса и исчезновение НАТО как организации.
Россия сейчас ищет окно возможностей что-то подобное сделать. Поэтому мы сейчас слышим сигналы из Парижа, Лондона, Берлина, Варшавы, что обширная или даже ограниченная военная атака будет подвергаться ответу со стороны альянса. И что не надо сомневаться, что вот эти члены НАТО будут защищать своих союзников по альянсу, например, в лице стран Балтии.
Эти сигналы идут из европейских столиц, в том числе и для того, чтобы удерживать Россию от таких шагов, и показывать ей, что такие шаги не останутся без последствий.
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