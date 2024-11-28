Томас Ермалавичус: Россия ищет окно возможностей для провоцирования внутренней ссоры в НАТО

- Тема этих переговоров очень в духе Дональда Трампа, его позиции, что Европа должна гораздо больше прилагать усилий, чтобы помогать Украине. И это не новая тема. Скорее всего, речь идет о какой-то миссии по обучению украинских военных на территории Украины, которое стало бы возможным проводить в больших объемах, чем сейчас оно проводится, допустим, во Франции, Германии, Польше.

Но сказав «А», надо говорить и «Б». Если Франция, Великобритания, возможно, другие европейские страны отправляют своих инструкторов, чтобы они обучали украинских военных, это означает, что необходимо и какое-то прикрытие ПВО. Получается, что одна вещь ведет к другой вещи.

И это уже такая черта, переходить за которую натовские страны немножко боялись, но, быть может, это и изменится со временем. Скажем, будет принято решение, что Западную Украину нужно покрывать щитом ПВО со стороны НАТО, чтобы украинские ресурсы можно было бы отправлять на фронт.

Томас Ермалавичус. Фргамент передачи. Фото: Мартин Педая

То же самое касается и контрмер против таких ракет как «Орешник». Мы же знаем, что в Польше была не так давно открыта база ПВО США, которая как раз предназначена для перехвата баллистических ракет в среднем промежутке их полета. Изначально эта база создавалась с учетом угрозы Ирана, но все это можно легко переделать так, чтобы сдерживать угрозу со стороны России.