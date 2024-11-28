В студии Postimees Томас Ермалавичус: «Орешник» никого не напугал, каких новых угроз можно ожидать от России?

- Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Киева разрешения использовать ракеты ATACMS для ударов по целям в глубине России. При этом он сказал, что предоставил бы украинцам право самим рассказать о том, как они используют системы ATACMS, для чего они их используют и насколько хорошо они работают. Кирби говорил категорично и уверенно; таким образом, можно констатировать, что рассказы Владимира Путина об уникальных возможностях ракеты «Орешник» не производят на западных лидеров впечатления, как мера сдерживания эти разговоры не работают?

- Le Monde утверждает, ссылаясь на анонимных собеседников, что Франция и Великобритания активизировали переговоры о возможности отправки регулярных частей или бойцов частных военных компаний в Украину. Более подробной информации о сути этих переговоров нет, но обращает на себя внимание, что публикация на эту тему вновь появилась в прессе после перерыва в несколько месяцев. Можно ли представить, что западные страны действительно готовы совершить очередной шаг в сторону увеличения своей вовлеченности в войну на стороне Украины? Или это инфооперация Запада в ответ на инфооперации РФ?

- Глава МИД Великобритании объявил, что Лондон вводит санкции против 30 танкеров российского «теневого флота», и что Запад должен обеспечивать и в 2025 году украинцев необходимым оружием. Эта решительность демонстрируется на фоне сообщений об угрозе гибридных кибератак РФ против Великобритании, о появлении подозрительных дронов вблизи британских военных баз. Кремль долго старался держать Запад в напряжении угрозой эскалации, и сейчас этот козырь словно выбивается из рук. На что еще может пойти Россия? Анонсировать ядерное испытание, пообещать поделиться с кем-то ядерными технологиями?

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