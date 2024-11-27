Елена Вяльбе снова высказалась. В этот раз она не согласилась с мнением Путина

По данным норвежского издания VG, Путин считает, что российские спортсмены должны сами решать, участвовать ли в международных соревнованиях. Вяльбе, которая ранее выражала Путину поддержку, в этот раз была критична.

«Президент говорит, что каждый спортсмен должен сам решать, ехать ему на соревнования или нет. Но с этим я не согласна. Наверное, это единственный вопрос, в котором я расхожусь с Владимиром Владимировичем.

Я считаю, что должна быть чёткая позиция. Либо мы едем, принимая условия и предавая свою страну, тех, кто сейчас защищает нас, борется за наше существование как нации. Либо мы остаёмся верны своим принципам и поддерживаем тех, кто стоит за наш флаг.

Кроме того, возникает вопрос, почему у нас нет единого подхода. Если каждый решает сам, тогда почему теннисистки, которые стали серебряными призёрами, остались без наград? Потому что они не входят в паралимпийскую сборную? Не понимаю, зачем так разделять людей», - прокомментировала она.

Это не первый раз, когда 56-летняя бывшая лыжница переживает из-за того, что спортсмены страны-агрессора не могут выступать на международных соревнованиях с символикой своей страны.

«Если бы мы, например, сбросили на центр Лондона бомбу, все бы уже закончилось и нас бы пустили везде», - заявила она буквально несколько месяцев назад порталу news.ru.

После этого заявления она попала под огонь критики. Один из самых известных российских спортивных комментаторов Дмитрий Губерниев заметил, что пока Российской лыжной федерацией руководит Вяльбе, у лыжников нет ни малейшей надежды вернуться на международную арену.

«Кто из представителей лыжных союзов других стран захочет сотрудничать с Вяльбе, если она сказала, что хочет бомбить Лондон?», - задался вопросом Губерниев.

«Она стала в мировых спортивных кругах персоной нон-грата. И пока она занимает руководящую должность, Россия не вернется на международные соревнования», - добавил он.