В следующем году в Таллинне планируется продолжить несколько важных реставрационных работ, часть которых началась уже в этом году. В проекте городского бюджета на 2025 год на восстановление подпорной стены, бастионов и городской стены Тоомпеа запланировано 2,8 миллиона евро.
Фото ⟩ Обнародованы планы Таллинна по реставрации исторических объектов Старого города
Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус подчеркнула, что роль города в сохранении культурного наследия – не только благоустройство объектов, но и диверсификация возможностей их использования. «После приведения в порядок бастиона Скооне мы продолжим строительство стадиона Раннавярава и создание других возможностей для занятий спортом».
«Сильной стороной Старого города является его универсальность, например, разнообразная культурная жизнь или возможность насладиться как посещением ресторана высокой кухни, так и пикником в городском парке. Именно поэтому мы уделяем внимание разнообразию общественного пространства Старого города», - сказала вице-мэр.
В следующем году основное внимание будет уделено восстановлению Ингерманландского бастиона и бастиона Скооне. В этом году началась реконструкция подземных ходов бастиона Скооне, которые находятся в плачевном состоянии. Чтобы обеспечить безопасность реставраторов, фрагменты сводов и стен пришлось снести и и возвести заново. Стоимость работ, которые завершатся весной, составляет около 420 000 евро. Кроме того, завершается работа над эскизным проектом парковой зоны на вершине бастиона. Осенью начался третий этап работ над восстановлением бастионной стены со стороны Пыхья-пуйестеэ. Эти работы обойдутся почти в 650 000 евро и продлятся до следующей осени.
Реставрационные работы в Ингерманландском бастионе продолжатся и в следующем году. Работы начались в этом году на стороне улицы Тоомпеа. При очистке и вскрытии стен неожиданно выяснилось, что состояние подпорной стены бастиона плохое, в связи с чем необходима более тщательная реставрация. Был составлен новый план работ, и к концу года часть бастиона со стороны бульвара Каарли будет полностью готова.
Помимо бастионов, наиболее важные работы 2024 года
• Реставрация лестницы Паткуля обошлась почти в 470 000 евро. В настоящее время помимо пристенной части лестницы проектируется дополнительный поручень, изготовление и монтаж которого будет заказан сразу после завершения чертежей.
• Завершены реставрационные работы городской стены на участках, прилегающих к башням Кёйсмяэ, Плате, Эппинг и Грузбекетагуне. Эти работы уже были начаты осенью прошлого года и завершены в августе 2024 года. Всего на работы было потрачено почти 300 000 евро, из них в этом году – 233 000 евро.
• В настоящее время продолжается ремонт деревянных конструкций на том же участке городской стены. Будут обустроены входы в башни Кёйсмяэ, Плате, Эппинг и Грузбеке, а также боевой ход, соединяющий башни Нунне, Сауна и Кульдъялг. Срок ремонта – декабрь, его стоимость составит почти 22 000 евро.
• До конца года также будет завершена новая кровля церкви Святой Екатерины Доминиканского монастыря. Стоимость проекта составляет примерно 525 000 евро.
На программу возрождения таллиннских церквей, направленную на восстановление столичных святынь и находящегося в них культурного наследия, было выделено около 400 000 евро.
• Реставрация западной части крыши южного нефа церкви Олевисте, на которую город выделил 162 000 евро.
• Реставрационные работы в Домском соборе, включая восстановление алтаря, хоров и фронтонной башни, стоимостью 150 000 евро.
• Продолжились исследовательские и реставрационные работы на алтаре Бернта Нотке в церкви Святого Духа стоимостью 22 000 евро.
• На южном фасаде церкви Каарли были восстановлены пять больших окон, стоимость которых составила 46 000 евро.
• В соборе Петра и Павла ведутся работы по гидроизоляции фундамента, на которые город выделил 17 500 евро.