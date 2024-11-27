Фото Обнародованы планы Таллинна по реставрации исторических объектов Старого города

Помимо бастионов, наиболее важные работы 2024 года

• Реставрация лестницы Паткуля обошлась почти в 470 000 евро. В настоящее время помимо пристенной части лестницы проектируется дополнительный поручень, изготовление и монтаж которого будет заказан сразу после завершения чертежей.

• Завершены реставрационные работы городской стены на участках, прилегающих к башням Кёйсмяэ, Плате, Эппинг и Грузбекетагуне. Эти работы уже были начаты осенью прошлого года и завершены в августе 2024 года. Всего на работы было потрачено почти 300 000 евро, из них в этом году – 233 000 евро.

• В настоящее время продолжается ремонт деревянных конструкций на том же участке городской стены. Будут обустроены входы в башни Кёйсмяэ, Плате, Эппинг и Грузбеке, а также боевой ход, соединяющий башни Нунне, Сауна и Кульдъялг. Срок ремонта – декабрь, его стоимость составит почти 22 000 евро.

• До конца года также будет завершена новая кровля церкви Святой Екатерины Доминиканского монастыря. Стоимость проекта составляет примерно 525 000 евро.

На программу возрождения таллиннских церквей, направленную на восстановление столичных святынь и находящегося в них культурного наследия, было выделено около 400 000 евро.

• Реставрация западной части крыши южного нефа церкви Олевисте, на которую город выделил 162 000 евро.

• Реставрационные работы в Домском соборе, включая восстановление алтаря, хоров и фронтонной башни, стоимостью 150 000 евро.

• Продолжились исследовательские и реставрационные работы на алтаре Бернта Нотке в церкви Святого Духа стоимостью 22 000 евро.

• На южном фасаде церкви Каарли были восстановлены пять больших окон, стоимость которых составила 46 000 евро.

• В соборе Петра и Павла ведутся работы по гидроизоляции фундамента, на которые город выделил 17 500 евро.