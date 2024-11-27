РАЙНЕР САКС Российские силы ПВО попытались сбить собственный самолет, но не справились и с этиим

Представитель администрации президента США вчера официально заявил, что эти угрозы воспринимаются всерьез и что президент США сделает все, что в его силах, для обеспечения безопасности американских сил в Европе. Это заявление было необходимо прежде всего для того, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что Россия действительно может осуществлять нападения на силы США, где бы они ни находились на территории какой-то европейской страны. Еще один важный аспект - доказать России, что вся территория НАТО защищена и против российских угроз принимаются меры противодействия.

Россия по- прежнему хочет полной капитуляции Украины

Глава Службы внешней разведки России Дмитрий Нарышкин нашел время и возможность донести до СМИ сигнал о том, что Россия не согласна на вариант замороженного конфликта, при котором военные действия прекращаются на нынешней линии фронта. В последние дни усилился поток информации в западных СМИ, где почему-то появляются мнения, будто западные страны хотят навязать Украине именно такое перемирие.

Нарышкин говорит о необходимости достижения постоянного мира, который устранит причины, по которым Россия напала на Украину, то есть требуется капитуляция Украины.