Вчера вечером появились сообщения об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод недалеко от города Салават в Башкортостане (1200 км от границы с Украиной), пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ Российские силы ПВО попытались сбить собственный самолет, но не справились и с этим
Позже распространилась информация, что это возмущение в воздухе в действительности было вызвано небольшим российским самолетом АН-2 (известным у русских под под прозвищем «кукурузник», а у эстонцев - «полка с вареньем»). Сообщается, что самолет вошел в бесполетную зону, и российская ПВО открыла по нему огонь, но не смогла поразить самолет.
Поэтому этот инцидент можно отнести к числу курьезов, подтверждающих особую природу России. Самолет АН-2 летает медленно (до 190 км в час), что делает его вполне подходящей платформой для атаки или обнаружения даже в условиях присутствия рядом медленно летающих дронов. Поэтому нельзя исключать версию, что украинские беспилотники все-таки прибыли в Башкортостан.
Высокоорганизованной ПВО в отдаленных внутренних районах России в настоящее время нет, и местные силы действуют так, как могут. Однако чтобы не сложилось неправильное впечатление, заметим, что АН-2 является очень надежным самолетом в своем классе и вполне пригоден для использования и в будущем.
Ответ на угрозы России
Недавно возле городка Редзиково в Польше открылась новая база ПВО. Она был разработана как компонент потенциала противоракетной обороны НАТО. Хотя ее создание было инициировано раньше, чем полномасштабная агрессия России против Украины, это очень серьезный потенциал военного сдерживания, который существенно снижает возможности России для проведения военных операций против восточного крыла НАТО.
В результате представители России с особенно бравурной культурой речи несколько раз призывали уничтожить этот центр воздушной защиты. Хотя все понимают, что у России нет возможности атаковать этот объект, это все равно агрессивная информационная атака со стороны России.
Представитель администрации президента США вчера официально заявил, что эти угрозы воспринимаются всерьез и что президент США сделает все, что в его силах, для обеспечения безопасности американских сил в Европе. Это заявление было необходимо прежде всего для того, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что Россия действительно может осуществлять нападения на силы США, где бы они ни находились на территории какой-то европейской страны. Еще один важный аспект - доказать России, что вся территория НАТО защищена и против российских угроз принимаются меры противодействия.
Россия по-прежнему хочет полной капитуляции Украины
Глава Службы внешней разведки России Дмитрий Нарышкин нашел время и возможность донести до СМИ сигнал о том, что Россия не согласна на вариант замороженного конфликта, при котором военные действия прекращаются на нынешней линии фронта. В последние дни усилился поток информации в западных СМИ, где почему-то появляются мнения, будто западные страны хотят навязать Украине именно такое перемирие.
Нарышкин говорит о необходимости достижения постоянного мира, который устранит причины, по которым Россия напала на Украину, то есть требуется капитуляция Украины.
В последние месяцы высокопоставленные российские чиновники по очереди высказывали одно и то же послание. Они убеждены, что, постоянно умножая свой сигнал, они добьются полного доминирования в медиапространстве, а требования России станут для всех привычными и потеряют противоправный характер. Всевозможные домыслы в западных СМИ о том, как может выглядеть мирный процесс, создали более благоприятный фон для деятельности России по влиянию.
Вчера также состоялось заседание совета Украина-НАТО. После встречи представитель НАТО заявил, что российская ракетная атака на город Днепр не меняет позиции сторонников Украины и военная поддержка Украины будет продолжаться, как и планировалось. Это вполне действенный сигнал для отражения информационного давления со стороны России.
Применение американских ракет
В Минобороны России признали, что Украина дважды запускала ракеты ATACMS по объектам российской армии в Курской области, но всего три ракеты поразили цель. В первом случае в ходе атаки 23 ноября российская ПВО уничтожила три ракеты и две поразили цель. В ходе атаки 25 ноября ВВС России уничтожили семь ракет, одна поразила цель.
Российским лидерам было невозможно отрицать, что какая-либо из ракет поразила цели, поскольку в социальных сетях появилось множество свидетельств попаданий. Поражению системы С-400 могло способствовать и то, что, по некоторым источникам информации, радар в этот момент проходил техническое обслуживание. Сейчас российскому правительству важно показать, что прикрытие с воздуха еще может что-то обеспечивать. Пресс-релиз Кремля также обещает ответ Соединенным Штатам и Великобритании.
В организованном вчера российской армией авиаударе были задействованы 188 иранских беспилотников и 4 баллистические ракеты «Искандер». Большая часть дронов, как обычно была уничтожена, однако вчера уже шли разговоры об ударах по критически важным объектам инфраструктуры в районе города Тернополь.
Положение на поле боя
На фронтах увеличилось количество атак российской армии. Активность тактической авиации снизилась. Если такая ситуация сохранится еще несколько недель, то можно сделать вывод, что, помимо погоды, свой эффект дают и украинские атаки в тылу России.
Поступают сообщения об ожесточенных боях в районе Курска, но серьезных успехов российская армия не добилась.
В направлении Харькова подразделения российской армии предприняли несколько попыток наступления в районе города Волчанск. Это не очень интенсивная атака, и ситуация там такая же, как и раньше.
Удары российской армии были активны в направлении Купянска и Лимана. Со вчерашнего дня также появляются сообщения о небольшом продвижении российских подразделений в одной точке на этом направлении.
На Северском направлении активность российских частей была ниже. Вчера Минобороны России официально подтвердило замену главы группировки «Юг», о которой в конце прошлой недели писали источники в соцсетях.
Число атак российской армии в районе Бахмута вчера значительно возросло, однако успеха они не принесли. Бои продолжаются в «серой зоне» в Торецке и его окрестностях.
Основное направление наступления российской армии - юг Донбасса. Многочисленные атаки в направлении Покровска не дали никаких результатов, кроме потерь. К югу и к юго-западу Донецка активность российских атак несколько возросла и давление на украинских военных там очень серьезное. Российским частям удалось незначительно улучшить свои позиции, но серьезных подвижек пока не произошло.
На Южном фронте серьезные бои шли только за острова реки Днепр.