Позже распространилась информация, что это возмущение в воздухе в действительности было вызвано небольшим российским самолетом АН-2 (известным у русских под под прозвищем «кукурузник», а у эстонцев - «полка с вареньем»). Сообщается, что самолет вошел в бесполетную зону, и российская ПВО открыла по нему огонь, но не смогла поразить самолет.

Поэтому этот инцидент можно отнести к числу курьезов, подтверждающих особую природу России. Самолет АН-2 летает медленно (до 190 км в час), что делает его вполне подходящей платформой для атаки или обнаружения даже в условиях присутствия рядом медленно летающих дронов. Поэтому нельзя исключать версию, что украинские беспилотники все-таки прибыли в Башкортостан.

Высокоорганизованной ПВО в отдаленных внутренних районах России в настоящее время нет, и местные силы действуют так, как могут. Однако чтобы не сложилось неправильное впечатление, заметим, что АН-2 является очень надежным самолетом в своем классе и вполне пригоден для использования и в будущем.

Ответ на угрозы России

Недавно возле городка Редзиково в Польше открылась новая база ПВО. Она был разработана как компонент потенциала противоракетной обороны НАТО. Хотя ее создание было инициировано раньше, чем полномасштабная агрессия России против Украины, это очень серьезный потенциал военного сдерживания, который существенно снижает возможности России для проведения военных операций против восточного крыла НАТО.