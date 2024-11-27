В эти выходные в Таллинне должна была состояться выставка Defest Expo 2024, посвященная оборонной промышленности, однако Министерство обороны рекомендовало оборонным предприятиям отказаться от участия в ней.
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Угроза безопасности? Выставку оборонной промышленности пришлось отменить
«С большим сожалением сообщаем, что Defest Expo 2024 не состоится из-за саботажа и непредвиденных проблем. Мы ценим ваше участие и приверженность этому проекту и понимаем, насколько он был важен для нашего сообщества», - написал организатор выставки Дмитрий Долгий.