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Угроза безопасности? Выставку оборонной промышленности пришлось отменить

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis

В эти выходные в Таллинне должна была состояться выставка Defest Expo 2024, посвященная оборонной промышленности, однако Министерство обороны рекомендовало оборонным предприятиям отказаться от участия в ней.

«С большим сожалением сообщаем, что Defest Expo 2024 не состоится из-за саботажа и непредвиденных проблем. Мы ценим ваше участие и приверженность этому проекту и понимаем, насколько он был важен для нашего сообщества», - написал организатор выставки Дмитрий Долгий.

«Мы искренне сожалеем, что разочаровали вас. Мы понимаем, сколько времени, сил и надежд вы вложили, и разделяем ваше разочарование, - добавил Долгий. - Тем, кто хочет получить больше информации о чрезвычайных обстоятельствах, в том числе о действиях властей, я рекомендую прослушать мое голосовое сообщение».

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