Угроза безопасности? Выставку оборонной промышленности пришлось отменить

«С большим сожалением сообщаем, что Defest Expo 2024 не состоится из-за саботажа и непредвиденных проблем. Мы ценим ваше участие и приверженность этому проекту и понимаем, насколько он был важен для нашего сообщества», - написал организатор выставки Дмитрий Долгий.

«Мы искренне сожалеем, что разочаровали вас. Мы понимаем, сколько времени, сил и надежд вы вложили, и разделяем ваше разочарование, - добавил Долгий. - Тем, кто хочет получить больше информации о чрезвычайных обстоятельствах, в том числе о действиях властей, я рекомендую прослушать мое голосовое сообщение».