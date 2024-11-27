Победитель US Open 2009 года Хуан Мартин дель Потро рассказал, что жизнь после завершения карьеры стала похожа на бесконечный кошмар.
Жизнь знаменитого теннисиста обернулась кошмаром: у меня отняли все, что я любил
36-летний аргентинец провел свой последний профессиональный турнир в феврале 2022 года у себя на родине, где после поражения в первом раунде намекнул на завершение карьеры. До этого он три года не играл из-за операции на колене.
В опубликованном в своем Instagram видео Дель Потро рассказал о том, как травмы продолжают влиять на него.
«Моя повседневная жизнь не такая, как мне хотелось бы. Я не могу играть в футбол, падел или теннис. Это ужасно. Меня лишили возможности заниматься тем, что я любил больше всего, - играть в теннис», - рассказал Дель Потро.
Он продолжил: «Это очень сложно. Бывают моменты, когда у меня не остается сил. У меня бывают хорошие и плохие моменты, но в основном мне приходится делать хорошее лицо, даже если я чувствую себя ужасно. Каждое утро, когда я просыпаюсь, мне приходится принимать шесть или семь таблеток: успокаивающее боль в желудке, противовоспалительные препараты и одну от беспокойства. Из-за таблеток я набрал вес, поэтому врач посоветовал мне избегать определенных продуктов».
По словам Дель Потро, проблемы начались после операции на колене, которую сделали в 2019 году. «Врач сказал, что я смогу играть через три месяца. В конце года я даже записался на три закрытых турнира. Но с того момента я не могу без боли подняться по лестнице. Часто болит даже во время сна. Это был бесконечный кошмар», - рассказал он.
Дель Потро сказал, что, несмотря ни на что, у него есть основания для оптимизма, поскольку он с нетерпением ожидает своего прощального матча с сербской звездой Новаком Джоковичем в Буэнос-Айресе в следующем месяце.
«Я сел на диету, сбросил вес, тренируюсь. Хочу на этом матче быть всвоей лучшей возможной форме. Это матч, которым я попрощаюсь, - сказал теннисист, бывший в прошлом третьей ракеткой мира. - Было приятно, что Джокович принял приглашение. Это будет прекрасно, если смогу играть против него на этом корте хоть час, хоть два, хоть три спокойно и счастливо».
Дель Потро выиграл US Open, когда ему было всего 20 лет. На пути к титулу он победил Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Затем его начали мучить травмы, из-за чего он дошел до финала Большого шлема лишь один раз в карьере – на US Open-2018, когда проиграл Джоковичу. На Олимпийских играх 2016 года он завоевал серебряную медаль, проиграв в финале Энди Мюррею. Всего он выиграл 22 титула в одиночном разряде.