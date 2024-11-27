Жизнь знаменитого теннисиста обернулась кошмаром: у меня отняли все, что я любил

36-летний аргентинец провел свой последний профессиональный турнир в феврале 2022 года у себя на родине, где после поражения в первом раунде намекнул на завершение карьеры. До этого он три года не играл из-за операции на колене.

В опубликованном в своем Instagram видео Дель Потро рассказал о том, как травмы продолжают влиять на него.

«Моя повседневная жизнь не такая, как мне хотелось бы. Я не могу играть в футбол, падел или теннис. Это ужасно. Меня лишили возможности заниматься тем, что я любил больше всего, - играть в теннис», - рассказал Дель Потро.

Он продолжил: «Это очень сложно. Бывают моменты, когда у меня не остается сил. У меня бывают хорошие и плохие моменты, но в основном мне приходится делать хорошее лицо, даже если я чувствую себя ужасно. Каждое утро, когда я просыпаюсь, мне приходится принимать шесть или семь таблеток: успокаивающее боль в желудке, противовоспалительные препараты и одну от беспокойства. Из-за таблеток я набрал вес, поэтому врач посоветовал мне избегать определенных продуктов».