В Нарве происходит смена власти, социал-демократка Катри Райк может вернуться на пост мэра. При этом однопартийцы Райк и политики из других партий критикуют ее за создание коалиции с Михаилом Стальнухиным. В передаче Rus.Postimees «На кухне» журналист Артур Аукон порассуждал о том, как эстонские партии должны делать политику в Нарве и Ида-Вирумаа.
Артур Аукон: молодым нарвитянам надоела старая гвардия у власти, но в Нарве очень скудное политическое меню
Выдержки из беседы:
- Некоторые обозреватели и политики высказываются сейчас в том духе, что, мол, неэтичная Катри Райк пошла делать в Нарве новую городскую коалицию с группировкой, которая собралась вокруг Михаила Стальнухина. Стальнухин же, мягко говоря, язык за зубами не держит, и в прошлом называл эстонское правительство сборищем фашистов, а Катри Райк же символизирует такую хорошую эстонскую Нарву. Что ты думаешь об этой линии критики в отношении Катри Райк?
- Тут существует две точки зрения. С одной стороны, Стальнухина исключили из Центристской партии какое-то время назад, то есть он не подходил даже под их идеалы. И сейчас он не стесняется в выражениях, говорит то, что думает, но на той самой пресс-конференции, где он якобы случайно назвал Эстонию Эстонской ССР, он говорил, что не будет заниматься какими-то глобальными вопросами, что он будет заниматься только Нарвой и его исключительно заботит развитие города.
Катри Райк понять можно, она хочет смены власти в городе, и это единственный сценарий, при котором она может стать мэром, хотя мы еще не знаем, чем закончится голосование в субботу, 30 ноября. Мы же видели, что в прошлый четверг у этой новой коалиции был перевес всего лишь в один голос. Так что все это то, что просто называется «реальной политикой».
- Я думаю, что за этой критикой в адрес Райк стоит в том числе и довод, что если начать пускать в исполнительную власть любого уровня людей, которые воспроизводят т. н. кремлевские нарративы и не ставят ни во что какие-то базисные основы эстонской Конституции, то тем самым мы откроем ящик Пандоры, когда с политиков, вступающих в союзы, снимается ответственность за то, чтобы принимать хотя бы мало-мальски этичные решения, находящиеся в гармонии с принципами, на которых стоит эстонское государство…
- Тут опять возникает этическая дилемма, потому что Михаил Стальнухин, с одной стороны, ведь законно избранный депутат горсобрания Нарвы. Он имел право избираться, его люди выбрали. Так по какому же принципу мы хотим сделать так, чтобы он не принимал участия в вынесении решений? Мне сложно представить такой принцип.
И тут очень важно обратить внимание на то, как Катри Райк ответила своим однопартийцам на уровне правления соцдемов, где было сказано, что ей придется отчитываться за то, что такая коалиция необходима. Так что теперь будет интересно посмотреть, к чему в итоге придет эта коалиция к выборам.
- То есть ты не считаешь, что это станет прецедентом каких-то очень негативных явлений в эстонской политике?
- Не считаю, потому что в Таллинне совершенно другая ситуация, то, что в Кохтла-Ярве происходит, должны пояснять уже жители Кохтла-Ярве и те политики, которые там находятся у власти. С кем в нынешнем политическом раскладе можно заключать какие-то неудобные договоры? Вот если партия Koos добьется успеха на выборах, то тогда да, тогда все заговорят о том, что неугодная политическая сила может прийти к власти.
- Нарву уже много лет характеризует такое состояние, когда крупные эстонские партии там себя никак не спозиционировали. По сути, только у Центристской партии там есть партийная ячейка в классическом смысле. И то очень слабая, и исторически от центристов там очень много людей уходило. Нарва как будто оставлена на обочине, там создаются какие-то избирательные союзы, которые сразу разваливаются, за время одного созыва работы горсобрания люди по три раза могут менять сторону, причем радикально. Что вот это такое? Как с этим работать?
- Это вопрос к руководству политических партий. Я не понимаю, почему они долгое время оставляли Нарву без внимания. Где все остальные политические силы, почему даже у социал-демократов не получается создать там партийную ячейку, почему та же Катри Райк должна идти на выборы каждый раз по списку имени самой себя?
На Rus.Postimees было вот опубликовано мнение Даниила Куракина. Он пишет, что да, есть партия «Ээсти 200». Но в Нарвском горсобрании она представлена только одним депутатом, господином Ларченко. И все. Я думаю, что если партии хотят успеть в последний вагон уходящего поезда, то они прямо сейчас должны постараться выстроить в Нарве хоть какую-то свою структуру.
Когда общаешься с нарвитянами, особенно с молодыми, приходишь к мысли, что они по-другому смотрят на вещи. Им тоже надоела старая гвардия у власти, они тоже хотели бы проголосовать за кого-то другого, но сейчас они просто не понимают, за кого.
- Я заметил на просторах интернета, что один крупный политик из одной правительственной партии ответил вот на эту критику, что в Нарве у вас нет ячеек. Эта женщина резонно заметила, что как только ты суешься в Нарву, особенно теперь, после старта полномасштабной войны, то там у эстонской партии возникает ценностный конфликт. Советский танк - кто за и кто против. Право голоса на местных выборах граждан России - за и против. Вообще вопрос отношений с Россией в широком смысле… Опять-таки, в Нарве сейчас очень много людей, которые предпочитают сейчас говорить, что мы за мир во всем мире. А в условиях войны в Украине такая позиция для мейнстримной эстонской партии оказывается совсем неподходящей. И этот политик говорит, что не нужно обвинять партии, они просто не могут справиться в этом абсолютном конфликте ценностей…
- Если в течение долгого времени прямо на месте, в Нарве, говорить с людьми и объяснять, что есть хорошо и что есть плохо с точки зрения той или иной политической силы, то это возымеет действие. Мы же видели совершенно безумный прецедент, когда партия EKRE попыталась открыть там свою ячейку и заполучила в итоге в свои ряды очень странных представителей. Из этого потом ничего не вышло, но они хотя бы попытались.
И мы же видим феномен Катри Райк, представителя социал-демократов, которая, что называется, успешно продвигает эстонскую политику в этом городе. И при этом она всегда верна себе, она никогда не шла на конфликт с собственным представлением о прекрасном...
- И есть ощущение, что лидерам партии стоит обратить внимание на мнение Катри Райк, которая всегда говорит, что жителям Нарвы важно, чтобы их выслушивали. Чтобы к ним относились с симпатией, чтобы приходили в их город, и находились бы там постоянно, а не бывали наездами, чтобы, например, открыть какое-то красивое здание. Райк показывает, что большая партия все-таки может делать в Нарве политику, даже отгородясь от каких-то очень больших тем. Занимаясь чисто городскими вопросами. А ты как считаешь, возможно ли в Нарве, на границе НАТО и ЕС, для крупной эстонской партии вести только муниципальную политику, отбарахтываясь от всех больших тем?
- Наверное, совсем уж отбарахтываться не получится, но все-таки муниципальная политика - это прежде всего про какие-то конкретные дела. Ремонт дорог, сейчас проблема с ценой на отопление, вот эти вопросы нужно сейчас решать.
Нарва - это чуть ли не единственный город в Эстонии, где большинство жилого фонда до сих пор не реновировано. Это тоже составная часть этих проблем. Вот этими вещами нужно заниматься, потому что это то, что люди могут потрогать своими руками. Можно сколько угодно говорить о геополитических проблемах, но когда у тебя счет за отопление будет достигать 300 евро, наверное, тебя будет больше волновать именно эта сумма.
И мне все-таки кажется, что вот это политическое меню в Нарве, оно должно быть таким же, как и во всей другой Эстонии… Даже я сейчас это произнес - «во всей другой Эстонии»! Потому что Нарва себя позиционирует как такое вот государство в государстве. Есть мы, а есть они…
- Тоже Эстония, но вот такая особенная, русскоязычная, которая и хочет быть частью целого, и в то же время делать это как-то по-своему?
- Да, потому что у них очень сильная идентичность. Они чувствуют себя нарвитянами, и это звучит гордо. С одной стороны, это хорошо, потому что идентичность, связанная с местом, это всегда позитивно, поднимает чувство патриотизма, с другой стороны, это не очень хорошо, потому что они не очень сильно идентифицируют себя с остальной Эстонией.
Но опять же, пройдет какое-то время, прежде чем эта ситуация изменится. А сейчас нам стоит говорить больше о тех проблемах, которые касаются конкретного региона. Будущем энергетики, трудоустройстве, трудозанятости, многие до сих пор не понимают, в чем заключается этот «зеленый поворот», к чему он приведет.
Все понимают, что шахты закроют, и будет у нас 2000-3000 безработных, и вот этот страх перед будущим, который наложился на один кризис, ковид, потом на другой, войну… Нарвитянин, житель Ида-Вирумаа чувствует, словно в жизни вообще нет никакого просвета. Все катится к чертям. И вот именно с этим нужно работать.
И чтобы с этим работать, в Нарве должны быть политические силы, у которых должен быть четкий программный план, как изменить жизнь в конкретном городе и в конкретном уезде.
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