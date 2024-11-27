Смертельное ДТП в Ласнамяэ: прокурор потребовала для обвиняемого длительного тюремного заключения

В среду, 27 ноября, в ходе прений сторон прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Илона Литвинова потребовал признать обвиняемого - 36-летнего Дмитрия Друшляка - виновным в совершении ДТП, повлекшем за собой смерть пешехода, и приговорить его к восьми годам лишения свободы, а тажке на 2,5 года лишить обвиняемого водительских прав.

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Обвинение предъявлено в связи с ДТП, произошедшим на Лаагна-теэ в апреле 2024 года, когда женщина, пересекавшая пешеходный переход, была сбита насмерть автомобилем Volkswagen, которым управлял обвиняемый.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в момент происшествия обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, а скорость автомобиля составляла не менее 130 км/ч вместо разрешенных 70.