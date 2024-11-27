Итальянского олимпийского медалиста обвиняют в преступлении на сексуальной почве

Судебные заседания по поводу инцидента начались еще прошлой зимой, но до общественности это дошло лишь сейчас. Предполагаемое преступление произошло в июле 2022 года в сицилийском городке Трапани.

28-летний Пиццолато завоевал бронзовые олимпийские медали и в 2021 году в Токио, и в 2024 году в Париже. Он троекратный чемпион Европы.

По данным итальянского издания Corriere della Sera, Пиццолато и еще трое мужчин изнасиловали пьяную женщину в комнате друга олимпийского медалиста. Предположительно, насилие закончилось лишь тогда, когда жертва начала рыдать. Сразу после преступления 26-летняя финка отправилась в больницу, а также оповестила о произошедшем полицию.

Федерация тяжелой атлетики Италии заявила, что доверяет работе властей и всячески способствует расследованию.