В Эстонии таблетки Ozempic и Rybelsus можно приобрести со скидкой только диабетикам, для которых лекарство предназначено в первую очередь для контроля уровня сахара в крови, а людям с избыточным весом - по полной цене и в любом случае по рецепту.

«У знакомого осталось немного, а так как достать их негде, то я и помог», - рассказывает Айвар (имя изменено), объясняя, почему он продает лекарства на онлайн-портале.

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Частным лицам не разрешается продавать лекарства через интернет, также запрещено продавать или бесплатно отдавать личные остатки лекарств. В Департаменте лекарственных средств отмечают, что происхождение, цепочка поставок и качество лекарств, которые предлагают купить в интернете неавторизованные лица, неизвестны, а использование чужих лекарств может нанести серьезный вред здоровью.

Согласно Закону о лекарственных средствах, лицо, незаконно перепродающее лекарство, может быть оштрафовано на сумму до 1200 евро.