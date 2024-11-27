Шестимесячный Euribor снова упал: как сильно изменятся платежи по жилищному кредиту?

По данным на 26 ноября, ставка составила 2,676%. Это самый низкий показатель с 21 декабря 2022 года.

На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

Например, если у вас взят жилищный кредит в размере 100 000 евро, то снижение Euribor на один процент будет означать сокращение ежемесячных платежей на 50 евро при текущем ежемесячном платеже в 700 евро.

Например, если у вас взят жилищный кредит в размере 100 000 евро, то снижение Euribor на один процент будет означать сокращение ежемесячных платежей на 50 евро при текущем ежемесячном платеже в 700 евро.