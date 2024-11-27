Госсуд Эстонии избавил департамент от уплаты 1,4 млн евро

Предприниматель обратился в суд с просьбой взыскать с PRIA убытки. Окружной суд присудил ему компенсацию в размере 1,4 млн евро, что является чрезмерным по мнению Госсуда. Госсуд согласился с окружным судом в том, что предприниматель действительно потерял около 1,4 млн евро в результате незаконных решений PRIA, однако весь потерянный доход по закону не может подлежать компенсации.

Административная коллегия Госсуда пояснила, что при получении субсидии предприниматель должен был взять на себя обязательства и риски, инвестируя в проект, на который запрашивались деньги. В коллегии подчеркнули, что целью поддержки не является обогащение без взаимности. Поскольку предприниматель вложил всего тысячу евро, Госсуд счел, что PRIA должен выплатить компенсацию в объеме внесенных инвестиций вместе с рассчитанной на их основе прибылью, то есть в общей сложности 1250 евро.

Кроме того, Госсуд подчеркнул, что, хотя первоначальные решения PRIA об отказе в 2012 и 2013 годах были незаконными, нет никаких оснований называть действия PRIA злонамеренным преследованием. С другой стороны, бизнес-план заявителя, представленный при подаче заявления на поддержку, не может считаться добросовестным.

Госсуд постановил, что потерянный без особых обстоятельств доход, который потерпевший получил бы от гипотетических инвестиций, не должен быть компенсирован. Сэкономленные из-за не поступивших в его бизнес инвестиций средства предприниматель может использовать иным способом и получить от этого прибыль альтернативным способом.