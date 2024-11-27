Латвия намерена строить Rail Baltica в обход Риги

Министерство сообщения Латвии подготовило информационный доклад «О сценарии реализации проекта Rail Baltica на территории Латвии». В нем в качестве приоритета в рамках первой очереди предлагается строительство одноколейной трассы от границы Литвы до границы Эстонии, а также ее соединение колеей европейского стандарта с одной из двух международных станций в Риге (Центральным вокзалом или рижским аэропортом). Перед завершением первой очереди предлагается соединить обе упомянутые станции в рамках существующей железнодорожной инфраструктуры.

В контексте доклада проявились также различное представление партий правящей коалиции о целях первой очереди Rail Baltica и о том, где искать для нее деньги. Тем не менее, коалиция договорилась начать рассматривать предложенный Минсообщения сценарий в правительстве, чтобы затем продолжить переговоры о возможных уточнениях.

Надо максимально сократить расходы

Дискуссии были долгие, местами даже острые. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое Единство») была настроена на заседании правительства договорить «хоть о чем-нибудь», чтобы не выйти из зала заседаний «с пустыми руками». Она даже в какой-то момент попросила министров сложить мобильные телефоны в специальный ящичек, чтобы лучше сконцентрироваться на вопросе.

Но полноценное рассмотрение доклада все равно не состоялось. Потому что, по словам премьера, сначала надо определиться, где надо начинать строительство в первую очередь, а где - остановить возможные расходы на мероприятия, которые Латвия пока что реализовывать не планирует.

«Красиво говорить о направлениях - это одно, но у нас реально нет денег на все эти проекты. (…) Правительство никогда не утверждало проект на девять миллиардов евро, так что это все только в глазах реализующих проект. Правительство такого мандата никогда не давало», - заявила Силиня.

Большинство правительства поддержало идею: раз пока нет гарантий, что для предложения Минсообщения финансирование будет найдено, надо концентрироваться (и направлять ресурсы) на важнейшие участки - на основной трассе и международных вокзалах.

От границы до границы и без Риги

Правительство предварительно одобрило намерение построить основную трассу Rail Baltica европейского стандарта - т.е. шириной 1435 мм по такому маршруту: латвийско-литовская граница - Миса - Упеслеяс - Вангажи - латвийско-эстонская граница. Строительство должно начаться с участка от литовской границы до Мисы и последовательно продолжиться в соответствии с доступным финансированием.

Также правительство предварительно договорилось о том, что начатые строительные работы на Центральном вокзале и в аэропорту должны быть завершены в минимальном объеме, чтобы обе станции могли начать обслуживать поезда, использующие нынешнюю колею - 1520 мм.

Это значит что в ближайшие годы скоростные поезда Rail Baltica в Ригу заходить не будут, соответственно, пассажиры из Риги смогут добраться до новой европейской магистрали по нынешней железнодорожной инфраструктуре.

Премьер признала, что вопрос о подключении Rail Baltica к Риге доставляет головной боли больше всего. Она также раскритиковала министра сообщения Каспара Бришкенса («Прогрессивные») за то, что тот настойчиво предлагает построить дорогое соединение трассы со столицей.

Конкретное решение правительство пока не приняло. Подготовленный Минсообщения доклад к сведению пока не принят. Министры договорились вернуться к вопросу через две недели, 10 декабря. К этому времени Министерство сообщения должно подготовить уточненный проект решения, который включит предварительное соглашение по сценарию для первой очереди проекта, определив приоритетные работы и участие других министерств в Rail Baltica.

Министр сообщения на критику премьера ответил, указав, что его ведомство старается найти новые источники экономии в бюджете.

«Министерство сообщения свою работу сделало. Мы уменьшили расходы на первую очередь более чем на три миллиарда евро и принесли правительству реалистичный план реализации, не строя замков мечты. Предварительное решение правительства - четкий сигнал для Евромиссии и партнеров проекта, которые давно этого ждали. Оно подтверждает готовность правительства взять общую ответственность за внедрение Rail Baltica и вносит ясность насчет дальнейших шагов. (…) В то же время мы продолжим детально и в сотрудничестве с другими министерствами вопросы, связанные с созданием основной трассы, по которым соглашение еще не достигнуто», - отметил Бришкенс.

Предусмотренные Латвией расходы на Rail Baltica с годами выросли с первоначальных 1,97 млрд евро до 9,59 млрд евро, указала в промежуточном докладе парламентская следственная комиссия.