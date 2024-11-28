Россия активизировалась в прокачке своей пропаганды через интернет-каналы, перенося информационный контент из телевизора в сеть. Соцсети, созданные в РФ, в отличии тех же телеканалов, не запрещены к просмотру в других странах.
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Бороться в Эстонии с пропагандой Кремля станет сложнее: Россия активизировала работу в интернете
Главная площадка, давно и исправно поставляющая правоохранительным органам РФ обвиняемых в антигосударственных постах и комментариях - «ВКонтакте» - начала показывать видео телеканалов в разделе «Политика».