Чт, 28.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Бороться в Эстонии с пропагандой Кремля станет сложнее: Россия активизировала работу в интернете

Copy
Российская пропаганда. Фото носит иллюстративный характер.
Российская пропаганда. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Postimees

Россия активизировалась в прокачке своей пропаганды через интернет-каналы, перенося информационный контент из телевизора в сеть. Соцсети, созданные в РФ, в отличии тех же телеканалов, не запрещены к просмотру в других странах.

Главная площадка, давно и исправно поставляющая правоохранительным органам РФ обвиняемых в антигосударственных постах и комментариях - «ВКонтакте» - начала показывать видео телеканалов в разделе «Политика».

Вся пропагандистская рать

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх