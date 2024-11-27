Стать победителем этапа Кубка мира 15 лет спустя? Роланд Лессинг: такая честь меня не интересует

«Апелляционный отдел CAS подтвердил выводы Антидопингового отдела, который установил, что в биологическом паспорте Устюгова найдены аномалии. Тем самым спортсмен нарушил антидопинговые требования», - сообщает Международная федерация биатлона. Ранее спортсмен был лишен золотой медали, завоеванной на ОИ в Сочи в 2014 году, сейчас у него забрали еще одну.

А если бы дисквалификация, оставившая его без олимпийской медали 2010 года, была распространена на начало сезона, он остался бы и без победы на первом этапе серии Кубка мира.