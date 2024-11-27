Ср, 27.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Стать победителем этапа Кубка мира 15 лет спустя? Роланд Лессинг: такая честь меня не интересует

Перевод: Инна Мельникова
Copy
Биатлонист Роланд Лессинг (слева) на проходившем в 2009 году в Поклюке этапе Кубка мира пришел к финишу вторым. Победителем стал россиянин Евгений Устюгов, результаты которого опзже были аннулированы за употребление допинга.
Биатлонист Роланд Лессинг (слева) на проходившем в 2009 году в Поклюке этапе Кубка мира пришел к финишу вторым. Победителем стал россиянин Евгений Устюгов, результаты которого опзже были аннулированы за употребление допинга. Фото: Scanpix / SRDJAN ZIVULOVIC / REUTERS

Поскольку результаты российского биатлониста Евгения Устюгова из-за употребления допинга были аннулированы с начала 2010 года, Эстонии не хватило каких-то двух недель, чтобы стать на одну победу богаче.

«Апелляционный отдел CAS подтвердил выводы Антидопингового отдела, который установил, что в биологическом паспорте Устюгова найдены аномалии. Тем самым спортсмен нарушил антидопинговые требования», - сообщает Международная федерация биатлона. Ранее спортсмен был лишен золотой медали, завоеванной на ОИ в Сочи в 2014 году, сейчас у него забрали еще одну.

А если бы дисквалификация, оставившая его без олимпийской медали 2010 года, была распространена на начало сезона, он остался бы и без победы на первом этапе серии Кубка мира.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх