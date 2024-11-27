Стать победителем этапа Кубка мира 15 лет спустя? Роланд Лессинг: такая честь меня не интересует

Поскольку результаты российского биатлониста Евгения Устюгова из-за употребления допинга были аннулированы с начала 2010 года, Эстонии не хватило каких-то двух недель, чтобы стать на одну победу богаче.
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«Апелляционный отдел CAS подтвердил выводы Антидопингового отдела, который установил, что в биологическом паспорте Устюгова найдены аномалии. Тем самым спортсмен нарушил антидопинговые требования», - сообщает Международная федерация биатлона. Ранее спортсмен был лишен золотой медали, завоеванной на ОИ в Сочи в 2014 году, сейчас у него забрали еще одну.