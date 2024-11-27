Действительно ли купленный товар был дешевым? Скрытые нюансы скидок «черной пятницы»

«Особенно внимательными в отношении заманчивых предложений следует быть в случае иностранных интернет-магазинов. В целом эстонские продавцы в этом плане более честные, хотя и здесь можно столкнуться с обманом», - отметила руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен. Она пояснила, что скидка иногда может оказаться не настоящей. Некоторые продавцы заранее повышают цены перед периодом скидок, чтобы создать иллюзию большей выгоды.

«Разумно использовать различные платформы сравнения цен, показывающие, сколько стоят товары в разных магазинах, также они часто предоставляют историю цен. В области бытовой электроники, компьютеров и мобильных телефонов хорошим примером может служить местный портал hinnavaatlus.ee, но есть и другие подобные платформы: например, для сравнения цен на товары Amazon есть сайт CamelCamelCamel», - рассказала Хакиайнен.

Большие скидки в основном рассчитаны на импульсивные покупки. «Предложение может быть действительно выгодным, но, подумайте, так ли вещь нужна вам на самом деле? Самое разумное - еще до начала кампаний заранее составить список покупок. Если вещь в этот список не входит, лучше воздержаться от покупки», - посоветовала Хакиайнен. Также избежать импульсивных покупок помогает заранее установленный бюджет и понимание причин, подталкивающих к неожиданным приобретениям. «Мы склонны делать больше импульсивных покупок, когда грустим, испытываем стресс или другие сильные эмоции. В такие моменты стоит сознательно ограничивать свои траты», - добавила Хакиайнен.

Во время крупных кампаний также важно обращать внимание на правила возврата товаров и стоимость доставки. В пылу шопинга такие мелочи могут остаться без внимания, но в итоге они способны сделать выгодный товар столь же дорогим, как и без скидки.