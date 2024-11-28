Внешний вид одного из красивейших парков Таллинна - Таммсааре - оставляет желать лучшего. Люди активно протаптывают тропинки, медленно превращая парк в грязевые поля. Будет ли как-то город бороться с этим?
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Парк Таммсааре превращается в грязевые поля. Что предпримет город?
Недавно со стороны бульвара Эстония появилась автобусная остановка, к которой горожане протоптали грязевую тропу. Дорожка, ведущая к торговому центру Viru все расширяется. Есть и другие места в парке с аналогичной проблемой.