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ГАЛЕРЕЯ Парк Таммсааре превращается в поля грязи. Что предпримет город?

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Внешний вид одного из красивейших парков Таллинна - Таммсааре - оставляет желать лучшего. Люди активно протаптывают тропинки, медленно превращая парк в грязевые поля. Будет ли как-то город бороться с этим?

Недавно со стороны бульвара Эстония появилась автобусная остановка, к которой горожане протоптали по газону тропинку. Дорожка, ведущая к торговому центру Viru все расширяется. Есть и другие места в парке с аналогичной проблемой.

Как отметил руководитель отдела планирования городской среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Аксель Йоханнес Парт, такие тропы - сигнал для отдела планирования, что имеющаяся среда не вполне соответствует потребностям людей.

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