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Из-за технического сбоя поезд Таллинн-Тарту прибудет в студенческий город с опозданием

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Поезд из Таллинна должен был прибыть в Тарту в 14.45, но опоздает в самом лучше случае на 20 минут. Иллюстративное фото.
Поезд из Таллинна должен был прибыть в Тарту в 14.45, но опоздает в самом лучше случае на 20 минут. Иллюстративное фото. Фото: Signe Oidekivi

Поезд Таллинн-Тарту, начавший сегодня путь из столицы в 11.53, прибудет в пункт назначения с опозданием на двадцать минут.

Из-за сбоя в инфраструктуре поезд Таллинн-Тарту, отправившийся сегодня незадолго до полудня с Балтийского вокзала, прибудет в Тарту с опозданием как минимум на двадцать минут, сообщила компания Elron на своем сайте. Поезд прибыл на станцию ​​Тамсалу на 25 минут позже запланированного.

Поскольку от опаздывающего поезда в целом зависит движение по железной дороге, поезд в худшем случае может прибыть в Тарту с опозданием на полчаса.

За движением поездов можно следить в режиме реального времени через сайт Elron.

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