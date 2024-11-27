Поезд Таллинн-Тарту, начавший сегодня путь из столицы в 11.53, прибудет в пункт назначения с опозданием на двадцать минут.
Из-за технического сбоя поезд Таллинн-Тарту прибудет в студенческий город с опозданием
Из-за сбоя в инфраструктуре поезд Таллинн-Тарту, отправившийся сегодня незадолго до полудня с Балтийского вокзала, прибудет в Тарту с опозданием как минимум на двадцать минут, сообщила компания Elron на своем сайте. Поезд прибыл на станцию Тамсалу на 25 минут позже запланированного.
Поскольку от опаздывающего поезда в целом зависит движение по железной дороге, поезд в худшем случае может прибыть в Тарту с опозданием на полчаса.
За движением поездов можно следить в режиме реального времени через сайт Elron.