Из-за технического сбоя поезд Таллинн-Тарту прибудет в студенческий город с опозданием

Из-за сбоя в инфраструктуре поезд Таллинн-Тарту, отправившийся сегодня незадолго до полудня с Балтийского вокзала, прибудет в Тарту с опозданием как минимум на двадцать минут, сообщила компания Elron на своем сайте. Поезд прибыл на станцию ​​Тамсалу на 25 минут позже запланированного.