Келли Сильдару получила серьезную травму, ее участие в Олимпиаде 2026 года под вопросом

«Обследование показало, что у Келли повреждена передняя крестообразная связка колена. Я оперировал это же колено несколько лет назад, - прокомментировал ортопед Мадис Раху, специализирующийся на артроскопии и спортивной травматологии. – Точный масштаб травмы выяснится во время операции. Затем можно будет оценить продолжительность восстановительного периода».

Келли Сильдару, завоевавшая бронзовую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году, прокомментировала инцидент посредством Эстонской лыжной федерации: «Во время разминки накануне этапа Кубка мира в субботу я очень сильно упала: перед вторым прыжком под лыжу попал снежок, который выбил меня из равновесия. Перед самым прыжком я попыталась замедлиться, но поскольку была уже непосредственно в движении, то, как ни старалась, остановиться уже не могла. Упала боком.

Для меня до сих пор непостижимо, как в таком спокойном месте и при таком небольшом падении можно так сильно себя травмировать. Мне крайне сложно принять факт, что нужно вновь делать операцию и вновь проходить процесс реабилитации. Я только начала себя уверенно ощущать на лыжах и была очень мотивирована соревноваться и хорошо выступать.