В прошлую субботу, 23 ноября, Келли Сильдару упала во время разминки накануне старта Кубка мира по фристайлу в Штубае (Австрия) и повредила переднюю крестообразную связку левого колена.
Келли Сильдару получила серьезную травму, ее участие в Олимпиаде 2026 года под вопросом
«Обследование показало, что у Келли повреждена передняя крестообразная связка колена. Я оперировал это же колено несколько лет назад, - прокомментировал ортопед Мадис Раху, специализирующийся на артроскопии и спортивной травматологии. – Точный масштаб травмы выяснится во время операции. Затем можно будет оценить продолжительность восстановительного периода».
Келли Сильдару, завоевавшая бронзовую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году, прокомментировала инцидент посредством Эстонской лыжной федерации: «Во время разминки накануне этапа Кубка мира в субботу я очень сильно упала: перед вторым прыжком под лыжу попал снежок, который выбил меня из равновесия. Перед самым прыжком я попыталась замедлиться, но поскольку была уже непосредственно в движении, то, как ни старалась, остановиться уже не могла. Упала боком.
Для меня до сих пор непостижимо, как в таком спокойном месте и при таком небольшом падении можно так сильно себя травмировать. Мне крайне сложно принять факт, что нужно вновь делать операцию и вновь проходить процесс реабилитации. Я только начала себя уверенно ощущать на лыжах и была очень мотивирована соревноваться и хорошо выступать.
К сожалению, ситуация вышла из-под котроля и сейчас не остается ничего другого как жить одним днем, искать в себе силы для восстановления и пытаться найти во всем этом позитивные стороны. Хотя у меня было ощущение, что я не совсем готова после этих полутора лет посстановления после травмы снова это все делать, знаю, что справлюсь с этим и не унываю. Сейчас все планы на будущее спутаны, но Олимпиада является ясной целью и так просто я не сдамся».
До Олимпиады 14 месяцев, но нужно пройти квалификацию
До зимней Олимпиады Милан – Кортина остается еще 14 месяцев. Как Сильдару сама отметила, на восстановление после предыдущей травмы ей потребовалось полтора года. Правда, еще есть надежда, что нынешняя травма не столь серьезна, как полученная в январе 2023 года. Однако, как сказал доктор Мадис Раху, точный масштаб повреждения выяснится в ходе операции.
Однако в случае с зимними Олимпийскими играми 2026 года нужно иметь в виду, что недостаточно просто выздороветь. Сильдару необходимо еще и пройти квалификацию. Порядок, утвержденный Международным олимпийским комитетом, предусматривает, что квалификационные баллы по фристайлу можно набрать в период с 1 июля 2024 года по 18 января 2026 года.
В этом сезоне Келли Сильдару заняла 7-е место на сентябрьском этапе Кубка мира в Новой Зеландии, но полученных там очков, конечно, недостаточно для квалификации на Олимпиаду. Недостающие нужно набирать на зимних этапах Кубка мира 2025-26 года. То есть, чтобы заработать олимпийскую путевку, Сильдару должна вернуться на соревнования КМ уже через год.
Исполнительный директор Эстонской лыжной федерации Кристьян Колл сказал, что федерация даст Келли Сильдару всю необходимую помощь.
«Келли всегда бросалась в глаза своей невероятной приверженностью и силой воли. Она показала, что у нее есть силы справляться с травмами и возвращаться сильнее, чем раньше. Эстонская лыжная федерация надеется на ее быстрое выздоровление», - сказал Колл.
Также федерация сообщила, что будет держать общественность в курсе о состоянии здоровья Келли Сильдару – ее восстановлении и дальнейших планах.
«Просим дать спортсменке время и пространство, чтобы сконцентрироваться на собственном здоровье», - добавили представители федерации.