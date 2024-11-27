В ноябре Транспортный департамент вместе с Департаментом полиции и погранохраны проверил автобусные компании Ида-Вирумаа, которые перевозят школьников, пишет Rus.ERR.
В Ида-Вирумаа в ходе проверки школьных автобусов выявили серьезные нарушения
Результаты проверок в регионе не отличались от того, что было выявлено недавно в Тарту и в Рапламаа.
«Из 12 проверенных автобусов только один оказался без недостатков. Основные нарушения касались отсутствия знаков, обозначающих группу детей, и уровня владения языком у водителей. Два автобуса пришлось отправить на внеочередной техосмотр – один из-за неисправности тормозной системы, другой – из-за проблем с ремнями безопасности», – отметил руководитель отдела надзора за перевозками Транспортного департамента Карл Тийтсон.
Кроме того, у одного из автобусов огнетушитель был закреплен так, что его нельзя было бы использовать в случае экстренной ситуации.