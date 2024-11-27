МНЕНИЕ Почему может быть выгоднее купить автомобиль в следующем году?

На практике регистрационный сбор чаще всего не настолько велик, как опасаются. Когда весной был представлен законопроект, расчеты показали действительно внушительные суммы, что вызвало панику. Однако принятый закон предполагает значительно меньшие суммы. Каждый день дилеры сталкиваются с тем, как при правильном использовании калькулятора, четырехзначные суммы уменьшаются до трехзначных.

Несмотря на это, регистрационный сбор кажется людям значительным, поскольку его нужно оплатить сразу. Однако это не обязательно. Сбор можно включить в лизинг. Например, если размер сбора составляет 2000 евро, что достаточно много, ежемесячный платеж по лизингу увеличится всего на 33 евро.

В оставшиеся до вступления налога в силу недели может случиться так, что заказанный автомобиль не прибудет в Эстонию до конца 2024 года, лизинговая компания не успеет вынести финансовое решение, Департамент транспорта не проведет первичную проверку, или не найдется свободного времени для регистрации автомобиля или смены владельца. Однако ничего страшного не случится, если все это будет сделано в 2025 году.

Автомобильный налог останется и будет расти. Шкала налога уже прописана в законе, поэтому в 2025 году регистрационный сбор фактически будет ниже, чем в последующие годы.

Таким образом, покупатель, который оформит покупку в 2025 году, окажется в более выгодной ситуации по сравнению с теми, кто купил автомобиль в этом году. Особенно если он планирует продавать автомобиль в будущем, что, скорее всего, произойдет, так как редко кто использует одну машину всю жизнь. Более того, закон не уточняет, кто должен оплачивать регистрационный сбор - покупатель или продавец. Если сбор будет уплачен в 2025 году, в будущем можно избежать споров с покупателем о том, кто должен оплачивать регистрационный сбор.

Наконец, если регистрационный сбор будет оплачен в 2025 году, нельзя исключать, что в будущем за автомобиль можно будет запросить более высокую цену.