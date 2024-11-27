Смятение, беспокойство, паника - так можно описать чувства покупателей автомобилей, когда до вступления в силу автомобильного налога остается чуть больше месяца. Покупатели переживают, что не успеют оформить покупку нового автомобиля до 1 января 2025 года. Руководитель Mobile Autokeskus Сильвер Хавамаа объясняет, почему можно спокойно купить автомобиль и в следующем году и как это, согласно Закону об автомобильном налоге, может быть даже выгоднее.
МНЕНИЕ ⟩ Почему может быть выгоднее купить автомобиль в следующем году?
Паниковать не стоит. Будет, не будет, а если будет, то каким - покупатели и продавцы автомобилей в Эстонии долго ждали ясности по поводу автоналога. Сегодня на автомобильном рынке произошло то, что предсказывал Mobile Autokeskus, занимающийся продажей подержанных автомобилей: практически невозможно найти свободные автовозы для доставки машин из Европы в Эстонию, лизинговые компании перегружены заявками, Департамент транспорта не успевает регистрировать автомобили, а дилеры не справляются с объемом запросов.
Люди спешат оформить покупку автомобиля до конца этого года, чтобы избежать регистрационного сбора, который является частью нового налога. Но оправдано ли это? Покупка и регистрация автомобиля в 2024 году имеет смысл только в том случае, если владелец планирует ездить на нем до конца жизни. Почему? Если автомобиль будет куплен и зарегистрирован до 1 января 2025 года, регистрационный сбор платить не нужно. Эта часть Закона об автомобильном налоге разъяснена достаточно хорошо. Но что дальше? Дальше вступает в силу другая часть налога, которая была довольно плохо объяснена людям.
Если автомобиль будет продан после 1 января 2025 года, регистрационный сбор придется оплатить, если он не был уплачен ранее. Поэтому стоит спокойно обдумать, планирует ли нынешний покупатель продавать автомобиль в будущем и когда. Опыт Mobile Autokeskus показывает, что жители Эстонии обычно пользуются автомобилем два-три года, после чего продают его и покупают новый. Таким образом, если автомобиль будет куплен до конца этого года, но продан после 1 января 2025 года, регистрационный сбор все равно придется оплатить. Более того, закон предусматривает, что в будущем этот сбор будет увеличиваться.
На практике регистрационный сбор чаще всего не настолько велик, как опасаются. Когда весной был представлен законопроект, расчеты показали действительно внушительные суммы, что вызвало панику. Однако принятый закон предполагает значительно меньшие суммы. Каждый день дилеры сталкиваются с тем, как при правильном использовании калькулятора, четырехзначные суммы уменьшаются до трехзначных.
Несмотря на это, регистрационный сбор кажется людям значительным, поскольку его нужно оплатить сразу. Однако это не обязательно. Сбор можно включить в лизинг. Например, если размер сбора составляет 2000 евро, что достаточно много, ежемесячный платеж по лизингу увеличится всего на 33 евро.
В оставшиеся до вступления налога в силу недели может случиться так, что заказанный автомобиль не прибудет в Эстонию до конца 2024 года, лизинговая компания не успеет вынести финансовое решение, Департамент транспорта не проведет первичную проверку, или не найдется свободного времени для регистрации автомобиля или смены владельца. Однако ничего страшного не случится, если все это будет сделано в 2025 году.
Автомобильный налог останется и будет расти. Шкала налога уже прописана в законе, поэтому в 2025 году регистрационный сбор фактически будет ниже, чем в последующие годы.
Таким образом, покупатель, который оформит покупку в 2025 году, окажется в более выгодной ситуации по сравнению с теми, кто купил автомобиль в этом году. Особенно если он планирует продавать автомобиль в будущем, что, скорее всего, произойдет, так как редко кто использует одну машину всю жизнь. Более того, закон не уточняет, кто должен оплачивать регистрационный сбор - покупатель или продавец. Если сбор будет уплачен в 2025 году, в будущем можно избежать споров с покупателем о том, кто должен оплачивать регистрационный сбор.
Наконец, если регистрационный сбор будет оплачен в 2025 году, нельзя исключать, что в будущем за автомобиль можно будет запросить более высокую цену.