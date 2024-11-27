Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Всего в списке - 26 еврокомиссаров, отдельно указана Кая Каллас: она станет верховной представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив на этом посту Жозепа Борреля. Ее кандидатуру главы стран и правительств стран ЕС поддержали еще в июле. Каллас считается одним из наиболее твердых союзников Украины в Евросоюзе и является сторонницей жесткой политики в отношении РФ, развязавшей войну против соседней страны.

Спорные назначения

Вице-президентом Еврокомиссии избран итальянский ультраправый политик Раффаэле Фитто из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Это первый политик крайне правого толка, получивший одну из ключевых должностей в исполнительном органе ЕС. Он также станет еврокомиссаром по региональному финансированию и реформам и, тем самым, будет распоряжаться миллиардными суммами на развитие европейских регионов. Это назначение было одним из наиболее критикуемых решений фон дер Ляйен.

На пост комиссара ЕС по климату и конкуренции избрана испанка Тереса Рибера. Ее назначение стало еще одним спорным вопросом в процессе формирования нового состава Еврокомиссии. Рибера, являвшаяся еще недавно министром по экологическим преобразованиям и демографическим проблемам Испании, оказалась под шквалом критики во время недавнего катастрофического наводнения в Валенсии.

Франция направила нового представителя