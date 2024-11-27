На водителя такси, который вез в Париже Раймонда Кальюлайда, пытались напасть другие таксисты

«Уровень опасности ситуации был выше среднего, - резюмировал инцидент Кальюлайд. - Это была небольшая демонстрация, они не пропускали машины, а мой водитель дал им понять, что хочет проехать. После этого некоторые из протестующих попытались напасть на него. Но сами же демонстранты и сдержали наиболее агрессивных. Ситуация обострялась очень быстро».

Протестующими были другие водители Uber, которые не давали работать своим коллегам.

Причина протеста осталась непонятной для Кальюлайда, но он полагает, что она была связана с изменениями внутренних правил Uber. «Я думаю, что они изменили систему вознаграждения водителей, и некоторые таксисты считают, что это было сделано очень несправедливо. В знак протеста они не дают другим водителям Uber работать, пытаются их побить и угрожают им».

В то же время Кальюлайд был удивлен ​​вялой, а то и вовсе отсутствующей реакцией парижской полиции на беспорядки.

«Французский спецназ был со щитами и касками. Но они стояли в стороне и наблюдали за всей этой сценой широко раскрытыми глазами. Никто из них не сдвинулся с места. Перекрывать дорогу и мешать движению транспорта - это, видимо, нормально. Было очень интересно наблюдать, что они ничего не делают. В Эстонии такое было бы немыслимо, в эту почти что драку, конечно, вмешалась бы полиция», - говорит Кальюлайд.

В Париже Кальюлайд встретился сегодня с французскими парламентариями, а также представителями французских СМИ. Сегодня же он вылетел из Парижа в Тулузу, где завтра примет участие в конференции по кибербезопасности.