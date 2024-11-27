Спасатели целый день тушили пожар на свалке

Во вторник вечером на свалке в деревне Уйкала начался пожар, тушение которого продолжалось весь следующий день.

Чтобы обеспечить подачу воды, был организован подвоз воды, а на дороге, ведущей к свалке, была ограничена скорость.

В 17:30 участок горел открытым пламенем. Вечером спасателей заменили коллеги.

В 23:25 зона пожара была проверена тепловизионной камерой, очагов возгорания обнаружено не было, работы были прекращены.

В среду утром место возгорания вновь проверили.