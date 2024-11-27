В деревне Уйкала Тойлаского уезда в Ида-Вирумаа загорелась свалка. Спасатели тушили пожар весь день.
Спасатели целый день тушили пожар на свалке
Во вторник вечером на свалке в деревне Уйкала начался пожар, тушение которого продолжалось весь следующий день.
Чтобы обеспечить подачу воды, был организован подвоз воды, а на дороге, ведущей к свалке, была ограничена скорость.
В 17:30 участок горел открытым пламенем. Вечером спасателей заменили коллеги.
В 23:25 зона пожара была проверена тепловизионной камерой, очагов возгорания обнаружено не было, работы были прекращены.
В среду утром место возгорания вновь проверили.