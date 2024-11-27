В Маарду при пожаре погиб человек

Спасатели Мууга и Ласнамяэ вместе с волонтерами Костивере первыми отреагировали на событие. Когда они приблизились к месту происшествия, то увидели высоко поднимающийся черный дым. Первые спасатели увидели, что открытым пламенем горит дом площадью 40 квадратных метров. Спасатели в спецснаряжении вошли в дом, чтобы найти пострадавших. К сожалению, в 14.26 внутри был обнаружен мертвый человек.

К 14.41 пожар был локализован и ликвидирован в 15.10. Причина пожара и более точные обстоятельства будут выяснены в ходе дальнейшего разбирательства.

Спасатели не обнаружили в доме обязательных дымовых датчиков.

Спасательный департамент напоминает, что для быстрого обнаружения пожара необходимо, чтобы в каждом доме был работающий датчик, который является обязательным в Эстонии с 2009 года. Правильно установленный датчик дыма помогает обнаружить пожар на начальной стадии и дает возможность вовремя и безопасно покинуть здание. Чтобы проверить состояние датчика, нажмите кнопку тестирования, после чего должен прозвучать сигнал тревоги. При необходимости немедленно замените батарею датчика и установите датчик обратно на потолок.

В этом году в пожарах погибло 28 человек.