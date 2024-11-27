ФОТО Алар Карис на конференции в Kultuurikatel: не всякий мир является хорошим миром

Президент Карис заявил, что международная ситуация cейчас напряженная и что зима в Украине будет тяжелой. Говоря о возможности прекращения агрессивной войны, глава государства подчеркнул, что необходимо добиться того, чтобы заключение мира не произошло над головами народа Украины.

«И, в конце концов, над нашими головами. Даже если будет мирное соглашение, мы должны продолжать отстаивать его, чтобы никто не захотел его нарушить в будущем», - заявил президент.

В беседе Кариса с журналисткой Postimees Эвелин Калдоя также обсуждались расходы на оборону, готовность к кризису, распространение дезинформации, а также роль президента как верховного руководителя национальной обороны. Президент рассказал о Совете национальной обороны, который является важным форматом, позволяющим собрать правительство, Рийгикогу и силы обороны за одним столом для согласования оценок и действий в области политики безопасности Эстонии.

Президент также рассказал о своих внешних связях и необходимости работать не только со странами-единомышленниками, но и с теми, кто находится, так сказать, в «серой зоне».