Детей с аутизмом в лондонской спецшколе часами держали в комнатах для изоляции и били.

На кадрах, переданных Би-би-си родителями школьников, видно, как запертые дети в состоянии сильного стресса наносят себе увечья. Все это время к ним никто не приходит.

Судя по записям, сотрудники школы вмешались в происходящее лишь один раз, когда запертый мальчик несколько раз бросил свою обувь в камеры CCTV. Прибежавший после этого помощник учителя, по всей видимости, ударил ребенка.

Около 40 детей с нарушениями обучаемости и тяжелыми психическими расстройствами часами находились в этих комнатах — как правило, без еды и питья.

Школа «Уайтфилд» для детей с особенностями развития считалась образцовой, пока в 2017 году инспекция британского регулирующего органа в системе образования, Ofsted, не обнаружила, что в ней для изоляции детей используются обитые мягким материалом комнаты без мебели и окон.

Полиция провела расследование по факту жестокого обращения с детьми в этих «успокаивающих комнатах» в период с 2014 по 2017 год. Как выяснила Би-би-си, расследование было начато после обнаружения коробки с USB-накопителями, содержащими 500 часов видеозаписей происходившего в этих комнатах. Об их существовании стало известно только в 2021 году.

Расследование завершилось в начале этого года без предъявления обвинений.

Школа «Уайтфилд» Фото: BBC