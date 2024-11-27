Премьер-министр Словакии отправится в Москву на празднование годовщины победы во Второй мировой войне

«Я с удовольствием принял официальное приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в этих важных торжествах», - написал Фицо на своей странице в Facebook.

«Как премьер-министр Словацкой Республики, я считаю естественным проявить особый интерес к участию в официальном праздновании победы над фашизмом, которое пройдет 9 мая 2025 года в Москве», - добавил он.

Фицо, чье правительство стремится улучшить отношения с Россией, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну России против Украины, уже ранее заявлял о желании принять участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве в следующем году.

Сегодня словацкое правительство также сообщило, что Фицо провел телефонный разговор с будущим президентом США Дональдом Трампом, большая часть которого была посвящена войне в Украине.

После прихода к власти более года назад левопопулистское и националистическое правительство Фицо сразу же прекратило поставки оружия в Киев, заявив, что такие поставки только затягивают войну.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что также примет участие в торжествах в Москве.

Кремль объявил о намерении сделать празднование 9 мая самым грандиозным в истории.