Попавшийся на допинговых нарушениях эстонский тренер получил длительную дисквалификацию

В документе о дисквалификации, опубликованном на сайте EADSE, указано, что Попов будет отбывать наказание до 18 ноября 2028 года. «Передача или попытка передачи любого запрещенного вещества (или запрещенного метода) спортсмену или другому лицу», - так описывается нарушение, под которое подпадают действия тренера.

В этом году Регина Андре (Круковская), занимавшаяся под руководством Попова, также была наказана за употребление диуретиков и маскирующих средств - гидрохлоротиазида, хлортиазида и триамтерена. Она также получила четырехлетнюю дисквалификацию, которая началась 23 мая и продлится до 22 мая 2028 года. Самым крупным достижением Регины Андре можно считать бронзу, которую она завоевала два года назад на чемпионате мира по фитнес-бикини в категории Masters.

Случай с Поповым - это уже четвертый случай наказания за применение допинга в эстонском клуьтуризме в этом году. В апреле Тауно Лаасме дисквалифицировали на два года. Он отказался сдавать допинг-тест на соревнованиях по фитнес-челленджу в Литве, где занял второе место.

У Андрея Абросимова, победившего в последние годы в Эстонии на нескольких соревнованиях в категории спортсменов старше 40 лет, в апреле обнаружили в организме анаболические вещества - дегидрохлорметилтестостерон, метилклостебол и дростанолон. Его наказание началось 13 апреля; он отстранен от соревнований до 12 апреля 2027 года.

Среди эстонских культуристов двое отбывают пожизненную дисквалификацию. Виктор Ткаченко в 2007 году во второй раз сдал положительный допинг-тест. Александр Алексеев отказался пройти допинг-тест в 2010 году, что стало его вторым нарушением антидопинговых правил.

Шесть из восьми запретов на участие в соревнованиях или участие в спортивной деятельности, действующие сейчас по решению EADSE, приходятся на бодибилдеров.