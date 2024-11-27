Обозреватель Райво Варе сказал в беседе с ведущей передачи Sõjastuudio Уллой Лянтс, что территория, удерживаемая украинцами в южной части Донбасса, становится все меньше и меньше, поскольку россияне стали наступать быстрее. Он добавил, что с помощью западных союзников Украина должна продержаться и пережить весенний сезон.
Райво Варе: находящаяся под контролем Украины часть Донбасса очень быстро уменьшается
- Российские войска сейчас продвигаются быстрее, чем раньше, насколько большие новые территории они могут занять?
- Действительно, с течением времени продвижение россиян кое-где ускорилось, пусть не везде, но давление идет по всему фронту. Характерно, что россияне переняли логику классического флангового маневра, когда они стараются не продвигаться равномерно везде, а идти с флангов.
Однако из-за этого украинцы оказываются в ситуации, когда их подразделения могут быть окружены и их придется выводить из этого района. Именно по этой причине значительные части украинской территории единовременно переходят под контроль россиян. В то же время нельзя сказать, что продвижение россиян имело бы уже какое-то большое прорывное значение.
Плохая новость заключается в том, что на юге Донбасса россияне уже продвинулись относительно далеко. Та часть территории, которая остается в руках украинцев в этом регионе, очень быстро усыхает. В Луганске у украинцев в руках так и так уже очень мало территории. К сожалению, это не военная проблема, а политическая проблема, поскольку в случае возможных переговоров у россиян есть интерес в захвате всей территории в административных границах областей.
- Курск - это, так сказать, торговая площадка для украинцев, но, к сожалению, россиянам удалось вернуть себе почти половину оккупированных украинцами в августе территорий...
- Последняя цифра, которую я видел, это было где-то более 40 процентов. При этом надо учитывать, что война в Курске - это не совсем та война, что на территории Донбасса. На территории Донбасса идет позиционная война, но в Курске россияне взяли очень большую часть территории, которую смогли ранее контролировать украинцы, мобильными групповыми атаками, а не сдвиганием сплошной линии фронта.
Теперь русские привели туда достаточно войск, и у них там также есть корейцы, так что они смогли создать новую ситуацию, в которой они собираются, по сути, создать что-то вроде окопного фронта и выбить с помощью этого оттуда украинцев.
- Насколько в последнее время помогло то, что украинцы теперь могут более свободно использовать ATACMS?
- Я думаю, что эти два удара были очень важными. Одним из них был аэродром в Курске. Там располагались тактические военно-воздушные силы, и удар, вероятно, все же причинил такой большой ущерб, что русские уже не могли так свободно использовать этот объект. Это важно, потому что именно оттуда сбрасываются ракетные бомбы и оказывается поддержка группировке, воюющей под Курском. Российские самолеты уже не могут сбрасывать бомбы с такого близкого расстояния, как раньше.
Второй удар, пожалуй, был еще интереснее. А именно, был нанесен удар по командному пункту, где было убито и ранено значительное количество высокопоставленных российских офицеров, и даже некоторых корейцев, которые там же дислоцировались. Все это произошло исключительно по той причине, что у украинцев появилась возможность атаковать места, которые раньше нельзя было атаковать.
- В конце концов, россияне впервые применили баллистическую ракету, которая, как считается, имеет скорее политическую, чем военную ценность...
- Это была личная импровизация Путина с желанием напугать. Продемонстрировать использование баллистической ракеты, способной нести ядерное оружие. Так сказать, последняя попытка напугать, но она ни к чему не привела.
Это не новая ракета, по одной из версий, это все же вариант ракеты средней дальности, принятой на вооружение еще в советское время. Другая версия - это межконтинентальная ракета, у которой сняли одну ступень, и она так далеко не полетит. По техническим причинам на этих ракетах фактически невозможно использовать обычные боеголовки, есть либо ядерная боеголовка, либо муляж.
В этом случае не использовались ядерные боеголовки, фактически использовался бетон. Было очевидно, что взрыва не было. Таким образом, русские продемонстрировали, что они способны в случае необходимости развернуть ядерную боеголовку.
- Что прогнозировать на следующий год? Говорят, что в следующем году война закончится, ведется ли к этому подготовка?
- Обе стороны готовятся к этому, пытаясь добиться максимально жесткой позиции для начала переговоров. Приближается зима, а это значит, что некоторые военные действия будут свернуты. В то же время с вооружением история такова, что администрация Байдена проснулась перед уходом и пытается доставить украинцам как можно больше, что является и огромной логистической проблемой.
Помощь на сумму 4,2 млрд долларов не может быть доставлена за время, оставшееся до прихода Трампа. По некоторым данным, эта сумма даже выше.
Западные союзники стараются оказать как можно больше помощи, чтобы Украина смогла пережить весенний сезон, и это уже видно. Переговоры состоятся после этого времени. Мне кажется, прекращение войны - это основной сценарий, на который сейчас надеются.