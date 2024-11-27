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Райво Варе: находящаяся под контролем Украины часть Донбасса очень быстро уменьшается

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Райво Варе и Улла Лянтс.
Райво Варе и Улла Лянтс. Фото: Константин Седнев

Обозреватель Райво Варе сказал в беседе с ведущей передачи Sõjastuudio Уллой Лянтс, что территория, удерживаемая украинцами в южной части Донбасса, становится все меньше и меньше, поскольку россияне стали наступать быстрее. Он добавил, что с помощью западных союзников Украина должна продержаться и пережить весенний сезон.

- Российские войска сейчас продвигаются быстрее, чем раньше, насколько большие новые территории они могут занять?

- Действительно, с течением времени продвижение россиян кое-где ускорилось, пусть не везде, но давление идет по всему фронту. Характерно, что россияне переняли логику классического флангового маневра, когда они стараются не продвигаться равномерно везде, а идти с флангов.

Однако из-за этого украинцы оказываются в ситуации, когда их подразделения могут быть окружены и их придется выводить из этого района. Именно по этой причине значительные части украинской территории единовременно переходят под контроль россиян. В то же время нельзя сказать, что продвижение россиян имело бы уже какое-то большое прорывное значение.

Плохая новость заключается в том, что на юге Донбасса россияне уже продвинулись относительно далеко. Та часть территории, которая остается в руках украинцев в этом регионе, очень быстро усыхает. В Луганске у украинцев в руках так и так уже очень мало территории. К сожалению, это не военная проблема, а политическая проблема, поскольку в случае возможных переговоров у россиян есть интерес в захвате всей территории в административных границах областей.

- Курск - это, так сказать, торговая площадка для украинцев, но, к сожалению, россиянам удалось вернуть себе почти половину оккупированных украинцами в августе территорий...

- Последняя цифра, которую я видел, это было где-то более 40 процентов. При этом надо учитывать, что война в Курске - это не совсем та война, что на территории Донбасса. На территории Донбасса идет позиционная война, но в Курске россияне взяли очень большую часть территории, которую смогли ранее контролировать украинцы, мобильными групповыми атаками, а не сдвиганием сплошной линии фронта.

Теперь русские привели туда достаточно войск, и у них там также есть корейцы, так что они смогли создать новую ситуацию, в которой они собираются, по сути, создать что-то вроде окопного фронта и выбить с помощью этого оттуда украинцев.

- Насколько в последнее время помогло то, что украинцы теперь могут более свободно использовать ATACMS?

- Я думаю, что эти два удара были очень важными. Одним из них был аэродром в Курске. Там располагались тактические военно-воздушные силы, и удар, вероятно, все же причинил такой большой ущерб, что русские уже не могли так свободно использовать этот объект. Это важно, потому что именно оттуда сбрасываются ракетные бомбы и оказывается поддержка группировке, воюющей под Курском. Российские самолеты уже не могут сбрасывать бомбы с такого близкого расстояния, как раньше.

Второй удар, пожалуй, был еще интереснее. А именно, был нанесен удар по командному пункту, где было убито и ранено значительное количество высокопоставленных российских офицеров, и даже некоторых корейцев, которые там же дислоцировались. Все это произошло исключительно по той причине, что у украинцев появилась возможность атаковать места, которые раньше нельзя было атаковать.

- В конце концов, россияне впервые применили баллистическую ракету, которая, как считается, имеет скорее политическую, чем военную ценность...

- Это была личная импровизация Путина с желанием напугать. Продемонстрировать использование баллистической ракеты, способной нести ядерное оружие. Так сказать, последняя попытка напугать, но она ни к чему не привела.

Это не новая ракета, по одной из версий, это все же вариант ракеты средней дальности, принятой на вооружение еще в советское время. Другая версия - это межконтинентальная ракета, у которой сняли одну ступень, и она так далеко не полетит. По техническим причинам на этих ракетах фактически невозможно использовать обычные боеголовки, есть либо ядерная боеголовка, либо муляж.

В этом случае не использовались ядерные боеголовки, фактически использовался бетон. Было очевидно, что взрыва не было. Таким образом, русские продемонстрировали, что они способны в случае необходимости развернуть ядерную боеголовку.

- Что прогнозировать на следующий год? Говорят, что в следующем году война закончится, ведется ли к этому подготовка?

- Обе стороны готовятся к этому, пытаясь добиться максимально жесткой позиции для начала переговоров. Приближается зима, а это значит, что некоторые военные действия будут свернуты. В то же время с вооружением история такова, что администрация Байдена проснулась перед уходом и пытается доставить украинцам как можно больше, что является и огромной логистической проблемой.

Помощь на сумму 4,2 млрд долларов не может быть доставлена ​​за время, оставшееся до прихода Трампа. По некоторым данным, эта сумма даже выше.

Западные союзники стараются оказать как можно больше помощи, чтобы Украина смогла пережить весенний сезон, и это уже видно. Переговоры состоятся после этого времени. Мне кажется, прекращение войны - это основной сценарий, на который сейчас надеются.

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