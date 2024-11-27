Райво Варе: находящаяся под контролем Украины часть Донбасса очень быстро уменьшается

- Российские войска сейчас продвигаются быстрее, чем раньше, насколько большие новые территории они могут занять?

- Действительно, с течением времени продвижение россиян кое-где ускорилось, пусть не везде, но давление идет по всему фронту. Характерно, что россияне переняли логику классического флангового маневра, когда они стараются не продвигаться равномерно везде, а идти с флангов.

Однако из-за этого украинцы оказываются в ситуации, когда их подразделения могут быть окружены и их придется выводить из этого района. Именно по этой причине значительные части украинской территории единовременно переходят под контроль россиян. В то же время нельзя сказать, что продвижение россиян имело бы уже какое-то большое прорывное значение.

Плохая новость заключается в том, что на юге Донбасса россияне уже продвинулись относительно далеко. Та часть территории, которая остается в руках украинцев в этом регионе, очень быстро усыхает. В Луганске у украинцев в руках так и так уже очень мало территории. К сожалению, это не военная проблема, а политическая проблема, поскольку в случае возможных переговоров у россиян есть интерес в захвате всей территории в административных границах областей.

- Курск - это, так сказать, торговая площадка для украинцев, но, к сожалению, россиянам удалось вернуть себе почти половину оккупированных украинцами в августе территорий...