Проблема раздувается: обязанность страховать пациентов оставит скорую помощь без новой машины

К концу этой недели поставщики медицинских услуг должны оформить обязательное страхование пациентов. Из-за просчета Министерства социальных дел только одна страховая компания (PZU) предлагает страховку по такой кусачей цене, что, например, покупку новых машин скорой помощи придется отложить до лучших времен, и страховку придется выплачивать за счет некоторых иных обязательств.

«Когда мы объявляли тендер, мы написали, что ожидаемая стоимость должна быть 70 000 евро, но предложение пришло на 170 000 евро, – пояснил руководитель Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас. – Таких денег в нашем бюджете нет. В Кассе здоровья установили стоимость содержания одной бригады скорой помощи, 87 процентов которой составляет заработная плата сотрудников, оговоренная в коллективном договоре. Мы должны выплачивать эти деньги, мы не можем снизить заработную плату. У нас есть договор с Кассой здоровья, что нам разрешается не работать только шестьдесят минут в день. Мы не можем сокращать людей или сокращать рабочий день».