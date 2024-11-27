За неделю до вступления в силу обязательного страхования пациентов Таллиннское отделение скорой помощи получило от страховщика-монополиста непомерное ценовое предложение, из-за чего, вероятно, придется отложить обязательную покупку новой машины скорой помощи. В Министерстве социальных дел разводят руками: это, мол, не их забота.
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Проблема раздувается: обязанность страховать пациентов оставит скорую помощь без новой машины
К концу этой недели поставщики медицинских услуг должны оформить обязательное страхование пациентов. Из-за просчета Министерства социальных дел только одна страховая компания (PZU) предлагает страховку по такой кусачей цене, что, например, покупку новых машин скорой помощи придется отложить до лучших времен, и страховку придется выплачивать за счет некоторых иных обязательств.