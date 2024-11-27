Российский Первый канал сообщил о закрытии своего бюро в Берлине по требованию властей, после чего министерство иностранных дел России заявило о высылке из страны двух журналистов немецкого телеканала ARD.
Россия лишила аккредитации журналистов немецкой ARD после жалобы Первого канала на «закрытие бюро» в Берлине
В МИД Германии утверждают, что никакого решения о «закрытии» бюро не было, а двум российским журналистам было предписано покинуть страну из-за невыполнения визовых требований.
О проблемах у съемочной группы Первого канала в Берлине стало известно из выпуска новостей, который вышел в эфир в среду, 27 ноября.
В подводке к сюжету ведущая выпуска сказала, что «власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала».
Далее корреспондент Первого в Берлине Иван Благой в репортаже рассказал о предписании властей страны, которое накануне поступило в корреспондентский пункт телеканала. По словам Благого, в нем сказано, что он и его оператор Дмитрий Волков должны покинуть территорию страны в первой половине декабря.
Решение, по словам Благого, «мотивировано интересами политики безопасности Федеративной республики Германия». По словам журналиста, полученный ими документ содержит ссылки на санкционные документы ЕС. Благой настаивает, что он и его коллега законов Германии не нарушали.
По его мнению, требование покинуть Германию связано с выходом в эфир Первого сюжета о задержании в России немецкого гражданина Николая Гайдука, которого в России обвиняют в попытке ввоза в страну взрывчатки. Благой напомнил, что в процессе работы над телерепортажем съемочная группа Первого канала побывала в Гамбурге, «где проживал обвиняемый» и где якобы «проходили его встречи с куратором из украинских спецслужб».
Германия и Украина не комментировали эти утверждения.
В тот же день представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге объявила, что в ответ на закрытие бюро Первого канала в Берлине Россия высылает из страны двух журналистов немецкой медиагруппы ARD.
При этом, как заявила Захарова, Москва будет готова рассмотреть возможность аккредитации при МИД России новых сотрудников ARD, но только после возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине.
Однако министерство иностранных дел ФРГ отрицает факт закрытия корпункта российского телеканала. По словам представителя МИД Кристиана Вагнера, это «ложное утверждение». По его версии, проблемы двух российских журналистов могут быть связаны с визовыми требованиями властей Берлина, где находится бюро, но не федеральных властей, которые никаких действий в отношении журналистов из России не предпринимали.
«Российские журналисты могут свободно и беспрепятственно снимать репортажи в Германии. Несколько российских журналистов аккредитованы федеральным пресс-бюро», - сказал представитель МИД Германии. Ограничения касаются только трансляции эфира телеканала.
По словам Вагнера, российские корреспонденты, вероятно, не выполнили условия пребывания в стране. Он также подчеркнул, что визовые дела не входят в компетенцию его ведомства.
Кристиан Вагнер также сообщил, что МИД Германии поддерживает связь с немецкими журналистами в Москве, так как опасается, что Россия может предпринять «чрезмерно жесткие» действия в их отношении.