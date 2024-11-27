Россия лишила аккредитации журналистов немецкой ARD после жалобы Первого канала на «закрытие бюро» в Берлине

В тот же день представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге объявила, что в ответ на закрытие бюро Первого канала в Берлине Россия высылает из страны двух журналистов немецкой медиагруппы ARD.

При этом, как заявила Захарова, Москва будет готова рассмотреть возможность аккредитации при МИД России новых сотрудников ARD, но только после возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине.

Однако министерство иностранных дел ФРГ отрицает факт закрытия корпункта российского телеканала. По словам представителя МИД Кристиана Вагнера, это «ложное утверждение». По его версии, проблемы двух российских журналистов могут быть связаны с визовыми требованиями властей Берлина, где находится бюро, но не федеральных властей, которые никаких действий в отношении журналистов из России не предпринимали.

«Российские журналисты могут свободно и беспрепятственно снимать репортажи в Германии. Несколько российских журналистов аккредитованы федеральным пресс-бюро», - сказал представитель МИД Германии. Ограничения касаются только трансляции эфира телеканала.

По словам Вагнера, российские корреспонденты, вероятно, не выполнили условия пребывания в стране. Он также подчеркнул, что визовые дела не входят в компетенцию его ведомства.

Кристиан Вагнер также сообщил, что МИД Германии поддерживает связь с немецкими журналистами в Москве, так как опасается, что Россия может предпринять «чрезмерно жесткие» действия в их отношении.