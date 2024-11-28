Китай: сотрудничаем с Эстонией для защиты подводной инфраструктуры. МИД: Пекин молчит о разрушении газопровода

МИД Эстонии спустя год после разрушения газопровода Balticconnector якорем китайского судна так и не получил ответов Пекина то ли о случайности, то ли о диверсии. Вместе с тем уже через два дня граждане Эстонии смогут начать ездить в Китай без виз, а посольство КНР в Таллинне заявляет, что было бы радо введению в Эстонии безвизового режима для китайцев.