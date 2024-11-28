МИД Эстонии спустя год после разрушения газопровода Balticconnector якорем китайского судна так и не получил ответов Пекина то ли о случайности, то ли о диверсии. Вместе с тем уже через два дня граждане Эстонии смогут начать ездить в Китай без виз, а посольство КНР в Таллинне заявляет, что было бы радо введению в Эстонии безвизового режима для китайцев.
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Китай: сотрудничаем с Эстонией для защиты подводной инфраструктуры. МИД: Пекин молчит о разрушении газопровода
Посольство Китая в Эстонии, комментируя Rus.Postimees связь между безопасностью судоходства на Балтике и недавним решением правительства КНР ввести безвизовый режим для граждан Эстонии, заявило, что две эти проблемы не связаны.