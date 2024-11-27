Северные и Балтийские страны вместе с Польшей готовы расширить санкции против России

Западные страны ввели целый ряд санкций против России после ее вторжения в Украину и начала полномасштабной войны в феврале 2022 года, а также предоставили Киеву десятки миллиардов евро в качестве помощи для самозащиты и изгнания агрессора.

Лидеры Северных стран - Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании, Эстонии и Латвии из Балтийских стран, а также Польши выразили готовность ввести дополнительные санкции против России после встречи в Швеции.

«Мы привержены укреплению нашего сдерживания и обороны и расширению санкций против России, а также против тех, кто способствует российской агрессии», - говорится в совместном заявлении.

Литва, которая все еще находится в процессе формирования нового правительства после выборов, не участвовала в саммите.

«Мы будем действовать, чтобы ограничивать, оспаривать и противостоять агрессивным действиям России в Балтийском море, в Украине и за ее пределами», - заявил на пресс-конференции премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Западные санкции работают, несмотря на российскую пропаганду, российская экономика все глубже погружается в неустойчивый дисбаланс между увеличением военных расходов и голоданием остальной экономики», - сказал Кристерссон, добавив, что экономические резервы России не будут существовать вечно.

Семь стран, которые граничат с Россией или находятся рядом с ней, а также являются членами НАТО, заявили, что они также активизируют поддержку Украины, в том числе ее оборонной промышленности. В заявлении говорится, что они начнут инвестировать в закупку большего количества боеприпасов для Украины.

Отдельно страны заявили, что вместе они являются крупнейшими донорами военной помощи Украине на душу населения.