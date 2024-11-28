Как из-за мокрой тряпки в школе возник ущерб на сумму более 100 000 евро?

Шкафчик под раковиной – хорошее место для хранения принадлежностей для уборки, будь то чистящее средство, небольшая щетка и совок, или тряпка для уборки. Однако просушка влажной тряпки не в том месте может привести к аварии с водоснабжением и ущербу на тысячи евро.