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Как из-за мокрой тряпки в школе возник ущерб на сумму более 100 000 евро?

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Мокрая тряпка. Изображение носит иллюстративный характер.
Мокрая тряпка. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Teona Swift / Pexels

Шкафчик под раковинойхорошее место для хранения принадлежностей для уборки, будь то чистящее средство, небольшая щетка и совок, или тряпка для уборки. Однако просушка влажной тряпки не в том месте может привести к аварии с водоснабжением и ущербу на тысячи евро.

Именно такая история произошла в прошлое Рождество в средней школе Козе, где в классе химии началась масштабная водопровода. Наводнение обнаружил администратор школы, который заметил, что подвал был затоплен. Авария произошла из-за лопнувшего напорного рукава, который находился на третьем этаже.

Так, из-за разрыва одного напорного рукава были затоплены четыре этажа здания школы. Из-за этого список повреждений оказался чрезвычайно длинным: пострадали полы школьного здания, потолочные панели и плитка, штукатурка и плитка на стенах, гардеробная мебель, двери, классные столы и мебель в школьном музее. Вода также причинила повреждения электросистемы и оборудования: пострадали электрические провода, осветительное и презентационное оборудование.

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