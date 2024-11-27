В новом сравнении цен продуктовых корзин, проведенном Postimees, выяснилось, что разница в стоимости самой дорогой и самой дешевой корзин снова увеличилась, а титул самой дешевой корзины перешел к новому владельцу.
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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES ⟩ Титул самого дешевой корзины сменил владельца
Разница в стоимости между самой дешевой и самой дорогой корзинами на этой неделе осталась относительно стабильной. Если на прошлой неделе разница составляла 16,29 евро, то на этой неделе она выросла до 16,63 евро.