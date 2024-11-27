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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES Титул самого дешевой корзины сменил владельца

Перевод: Сергей Светлов
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Продуктовая корзина. Иллюстративное фото.
Продуктовая корзина. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В новом сравнении цен продуктовых корзин, проведенном Postimees, выяснилось, что разница в стоимости самой дорогой и самой дешевой корзин снова увеличилась, а титул самой дешевой корзины перешел к новому владельцу.

Разница в стоимости между самой дешевой и самой дорогой корзинами на этой неделе осталась относительно стабильной. Если на прошлой неделе разница составляла 16,29 евро, то на этой неделе она выросла до 16,63 евро.

Сеть магазинов Lidl, которая несколько недель подряд удерживала титул самой дешевой корзины, на этой неделе уступила первое место Prisma. После длительного перерыва Prisma стала самым выгодным выбором, снизив стоимость корзины на 1,79 евро до 63,68 евро, что примерно на три процента меньше, чем на прошлой неделе.

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